Marlaska zanja las polémicas sobre la baliza V16: «no hay ningún problema en la homologación de la baliza»

La llegada de la baliza V16 ha supuesto una revolución en el mundo del motor y en la DGT. El uso obligatorio para todos los conductores con su correspondiente desembolso ha llevado a debates y polémicas de todo tipo. Para los conductores que todavía no tienen claro cuándo se debe usar la baliza V16, ha respondido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El 1 de enero de 2026, la baliza V16 se convirtió en el único dispositivo de preseñalización en caso de infracciones con el coche, dejando defenestrados a los tradicionales triángulos. El motivo detrás de este cambio —según la DGT— es la poca visibilidad de los triángulos que, según la organización, provoca alrededor de 20 muertes al año. Este cambio ha suscitado una polémica que el Ministro del Interior quiso atajar de cuajo acudiendo a una comisión en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de febrero para evaluar la aplicación de la baliza al público general.

En esta comisión, el ministro Marlaska valoró varias preguntas sobre la seguridad vial y no solo de la recién implementada baliza V16, sobre la que el ministro recalcó que «no existe ningún problema de homologación». El ministro del Interior especificó que no se van a realizar «controles aleatorios para acreditar el obligatorio cumplimiento de la baliza, como se haría con drogas o alcohol». Lo que sí que matizó el ministro socialista es que se va a multar a aquel que, en caso de avería o accidente, «no posea la baliza dentro de su vehículo». También recordó a las empresas destinadas a pasar la ITV de rememorar a sus clientes la obligatoriedad del uso del dispositivo de geolocalización.

Al final de la comisión, Fernando Grande-Marlaska defendió la implementación de la baliza V16, destacando que es un dispositivo que está destinado a salvar vidas y es lo que está haciendo. Con un precio de entre 35 y 45 euros, la baliza V16; se estima que se han comprado más de 30 millones en nuestro país.