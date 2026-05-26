El Ferrari Luce representa la culminación de la estrategia multienergética de Maranello al ser el primer coche 100% eléctrico del fabricante automovilístico italiano. Con una velocidad máxima superior a 310 km/h y una potencia total máxima de 1050 CV, el Ferrari Luce marca una nueva era para la marca del Cavallino Rampante, combinando prestaciones extremas con una visión futurista del lujo y la electrificación. Sin embargo, más allá de sus cifras espectaculares, este nuevo modelo está generando una enorme polémica por su diseño radicalmente distinto a cualquier modelo anterior de la firma.

El diseño del Ferrari Luce fue confiado a LoveFrom, el colectivo de diseño liderado por Sir Jony Ive y Marc Newson. La incorporación de un equipo externo al Ferrari Design Studio, dirigido por Flavio Manzoni, propició una nueva perspectiva y un intercambio de ideas, lo que permitió introducir un nuevo lenguaje de diseño.

Diseño exterior

Un diseño que llama la atención porque deja atrás todos los rasgos clásicos asociados a Ferrari para apostar por una estética mucho más futurista, minimalista y tecnológica. Sus líneas limpias, el frontal completamente renovado y una silueta más cercana a un gran turismo eléctrico de lujo han generado una enorme división entre los aficionados, hasta el punto de convertirse en uno de los Ferrari más polémicos de los últimos años.

Una característica visual distintiva del Ferrari Luce es la pureza sin precedentes de su habitáculo acristalado. Esta forma impecable, similar a una concha, se extiende por debajo de la línea de cintura hasta los extremos del coche. Los alerones aerodinámicos delanteros y traseros, que flotan sobre y alrededor de la silueta del habitáculo, permiten esta forma singularmente pura y sencilla. Los paneles de luces delanteros y traseros son transparentes y forman parte de las superficies principales.

Por su parte, las luces parecen retraerse suavemente al apagarse, preservando la pureza de la forma. Los faros traseros tipo halo rinden homenaje a la belleza y claridad del 360 Modena y el 458 Italia. La extrema innovación del Ferrari Luce se manifiesta en un diseño de llantas personalizado. El Luce cuenta con los diámetros de llanta más grandes en un Ferrari de producción en serie: 23 pulgadas en la parte delantera y 24 pulgadas en la trasera.

Diseño interior

El diseño exterior no es lo único que cambia de forma radical al contar con un interior dominado por enormes pantallas digitales y una experiencia mucho más tecnológica que en cualquier Ferrari que se haya fabricado hasta la fecha. El salpicadero incorpora un sistema panorámico envolvente con varias superficies táctiles, instrumentación completamente digital y una gran pantalla central orientada tanto al conductor como al pasajero.

El sistema de audio superior cuenta con 21 altavoces y amplificación de 24 canales/3000 W, incorpora la innovadora Ferrari Audio Signature y ofrece preajustes, optimización de escucha individual y funciones de compensación dinámica.

Motor 100% eléctrico

En el Luce, Ferrari introduce por primera vez un motor 100% eléctrico capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos, con una velocidad máxima superior a 310 km/h y una potencia total máxima de 1050 CV y una autonomía superior a 530 kilómetros.

El coche está propulsado por cuatro motores eléctricos, uno por rueda, y está equipado con una batería de alta capacidad de 122 kWh, un sistema de suspensión activa derivado del F80 y un eje trasero de dirección independiente. La potencia máxima de descarga es de 830 kW, y es posible recargar 70 kWh en 20 minutos utilizando una estación de carga rápida con capacidad para suministrar hasta 350 kW.

El inversor delantero convierte la corriente continua de alto voltaje en corriente alterna para los motores eléctricos, tanto durante la descarga como durante la regeneración. Está integrado en el eje, genera hasta 300 kW en total y pesa solo 9 kg. El inversor trasero, por su parte, controla los dos motores traseros, genera hasta 600 kW y pesa 15 kg. Además, incorpora un convertidor CC/CC resonante de 800 a 48 V para alimentar la suspensión activa. Gracias a su tecnología resonante, este inversor convierte instantáneamente la corriente necesaria con una eficiencia superior al 98 %, eliminando así por primera vez en Ferrari la necesidad de una batería de 48 V y reduciendo el peso y la complejidad.