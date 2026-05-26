Fiat escribe un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento del nuevo Fiat 500 Hybrid, una evolución natural de su modelo más emblemático. Fabricado en Turín (Italia), este vehículo no sólo celebra la belleza atemporal y el alma del diseño italiano, sino que fusiona la rica historia de la marca con la tecnología más vanguardista y la sostenibilidad necesaria para la movilidad urbana actual.

Un coche que, por más que pasen los años, no pasa de moda y que mantiene en su diseño su esencia italiana, aunque hay más motivos por los que enamorarse de este urbano:

Mantiene intacto el encanto del 500

El inconfundible estilo Fiat se adapta a todas las necesidades con tres estilos de carrocería, todos fabricados en Italia. Para los amantes del look clásico, el hatchback ofrece grandes prestaciones en dimensiones compactas, ideal para moverse con agilidad en las grandes ciudades. Junto a ella, la carrocería 3+1 (disponible próximamente) ofrece una opción innovadora con una tercera puerta lateral trasera para facilitar el acceso.

Por su parte, el Nuevo 500 Hybrid Cabrio es el único descapotable de su segmento, diseñado para disfrutar del sol, la brisa y las sensaciones de la conducción al aire libre.

Un sistema híbrido pensado para la ciudad

Bajo el capó del Nuevo 500 Hybrid late un motor híbrido FireFly de tres cilindros y 1,0 litros, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades. Gracias a su sistema eléctrico de 12 V, este tren motriz mejora la eficiencia del combustible, ofreciendo una experiencia de conducción suave, accesible y con un equilibrio óptimo entre prestaciones y bajo consumo.

Más tecnología y conectividad

El nuevo Fiat 500 Hybrid se posiciona como uno de los coches más conectados de su categoría. Cuenta con el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5, que integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas. La conectividad es total gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, garantizando una integración segura del smartphone sin distracciones.

Seguridad en el día a día

En materia de seguridad, el vehículo está equipado con un completo conjunto de funciones de ayuda a la conducción optimizadas para la ciudad, entre las que figuran el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico.

Precio: desde 99 euros al mes

El nuevo Fiat 500 Hybrid parte de 19.140 euros al contado, mientras que la marca ofrece una financiación desde 99 euros al mes para la versión POP, que celebra la sencillez, la elegancia y la funcionalidad esencial.

También ofrece la versión ICON representa el equilibrio perfecto entre tecnología y sofisticación. Incluye climatización automática, llantas de aleación y la pantalla Daichii A7; y en lo más alto, el nuevo Fiat 500 Hybrid La Prima, que es la máxima expresión de exclusividad, con acabados premium y el equipamiento más completo.

Acabados a los que hay que sumar una serie especial de lanzamiento. Torino, disponible por tiempo limitado, está diseñada como un homenaje a la ciudad cuna de Fiat y destaca por una tapicería única que combina tejido y vinilo, logotipos bordados, faros Full LED y detalles estéticos que celebran la elegancia industrial piamontesa.