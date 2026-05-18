La transformación del automóvil ha multiplicado las opciones de compra que hay en el mercado. Ya no se trata solo de elegir carrocería, tamaño o precio, sino también el tipo de propulsión que mejor encaja con el uso diario. En este contexto, Stellantis ha convertido la diversidad de su oferta en uno de sus principales argumentos comerciales, con una gama que abarca todos los segmentos del mercado y tecnologías para perfiles muy distintos.

Stellantis, que agrupa las marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel y Peugeot, mantiene una estrategia multienérgica con la que busca dar respuesta a una demanda cada vez más fragmentada. Su planteamiento pasa por ofrecer al cliente distintas alternativas mecánicas y que sea este quien elija la que mejor se adapta a sus necesidades: motores 100% eléctricos, híbridos enchufables, híbridos, microhíbridos y vehículos de combustión tradicional, con motorizaciones de gasolina o diésel; o incluso de autonomía extendida.

Producto, innovación y soluciones multienergía se han convertido en la fórmula de éxito del grupo automovilístico. Prueba de ello es que, en el primer trimestre de 2026, Stellantis matriculó 696.676 unidades, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un avance tanto en ventas como en cuota de mercado en comparación con 2025.

Coche eléctrico: urbanos y de carretera

Stellantis refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica con una gama pensada para cubrir tanto el uso urbano como las necesidades de familias o conductores que buscan mayor versatilidad con autonomías que alcanzan los 750 kilómetros. Entre sus modelos se encuentran, por ejemplo, el Fiat 500e, Citroën ë-C3, Lancia Ypsilon Elettrica, Leapmotor B10, Opel Corsa Electric, Jeep Avenger, Peugeot E-3008 o el DS N°8.

Los vehículos 100 % eléctricos se consolidan como una alternativa cada vez más habitual para quienes priorizan una conducción sin emisiones y un uso principalmente urbano. Son especialmente adecuados como coche principal en ciudad o como segundo vehículo en hogares que disponen de punto de recarga, facilitando así su integración en la rutina diaria.

Stellantis se desmarca del resto de fabricantes y da un paso más allá al ampliar el alcance de su propuesta eléctrica y no limitarla únicamente al entorno urbano. La compañía también ha desarrollado soluciones pensadas para quienes realizan trayectos de larga distancia, incorporando vehículos con mayor autonomía, sistemas de recarga más eficientes y tecnologías avanzadas. De este modo, la gama eléctrica no solo responde a las necesidades del día a día en ciudad, sino que también ofrece alternativas fiables para viajes largos, combinando confort, conectividad y prestaciones que refuerzan la confianza del conductor en la movilidad totalmente eléctrica.

Un impulso que el cliente puede acompañar de los incentivos estatales, como el Plan Auto+, que facilita ayudas directas a la adquisición de eléctricos e híbridos enchufables, o el Certificado de Ahorro Energético (CAE), que recompensa la sustitución de vehículos de combustión por opciones totalmente eléctricas.

Híbridos enchufables, híbridos y microhíbridos

En el ámbito de los híbridos enchufables, Stellantis refuerza su apuesta por una movilidad pensada para ofrecer lo mejor de dos mundos: eficiencia en el día a día y libertad para realizar largos recorridos sin preocupaciones. Estos modelos permiten circular en modo totalmente eléctrico en trayectos urbanos o cotidianos, mientras que el motor térmico amplía la autonomía en viajes más largos, reduciendo la dependencia de la recarga.

Entre las propuestas se encuentran el Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid, el Peugeot 3008 Plug-In Hybrid y el Opel Astra PHEV. Todos ellos orientados a conductores que buscan versatilidad sin renunciar a la eficiencia.

Por otro lado, los híbridos y microhíbridos se consolidan como la puerta de entrada a la electrificación, ofreciendo una solución accesible y práctica para reducir consumos y emisiones sin necesidad de recarga externa. Esta tecnología apoya al motor de combustión en momentos clave, como aceleraciones o arranques, optimizando el rendimiento general del vehículo.

Dentro de esta categoría, Stellantis cuenta con modelos como el Citroën C4 Hybrid, el Peugeot 208 Hybrid, el Fiat 600 Hybrid y el Opel Mokka Hybrid, pensados para quienes buscan eficiencia y sencillez en el uso diario sin cambiar sus hábitos de conducción.

Gama térmica de Stellantis

Aunque la electrificación avanza con fuerza en toda la industria, Stellantis mantiene una oferta de motores de combustión que sigue siendo clave en numerosos escenarios por su autonomía, versatilidad y facilidad de uso. Esta tecnología continúa siendo especialmente relevante en vehículos comerciales y, también, es una opción habitual para conductores de alto kilometraje, con modelos como el Peugeot 308, el Opel Astra o el Citroën C4 en versiones gasolina y diésel, que ofrecen eficiencia y autonomía para trayectos largos.

Una tecnología que sigue siendo fundamental en ciudades o poblaciones donde la red de infraestructura de recarga aún es limitada para las necesidades de los clientes. Con esta estrategia, el grupo apuesta por no limitar la transición energética a una única tecnología. Su objetivo pasa por mantener una oferta transversal y flexible en la que sea el comprador quien decida cómo quiere moverse.