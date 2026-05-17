El increíble fallo de Shell que devolvió el diésel a precios del siglo pasado: diésel casi gratis por un despiste técnico

El pasado lunes 11 de mayo, un fallo en la configuración de precios de una red de estaciones de servicio Shell en Alemania provocó que cientos de vehículos acudieran a una gasolinera situada en la autopista A43. En el área de servicio Hohen Mark Ost, cerca de Haltern am See (Renania del Norte-Westfalia), el diésel tenía un precio de 1,84 euros por litro, una cifra claramente inferior a la media del país, que en ese momento se situaba en torno a 1,96 euros. El fallo afectó exclusivamente al diésel, mientras que la gasolina E5 y E10 mantuvieron sus tarifas habituales.

La estación de servicio, ubicada en sentido Münster de la A43, registró desde primera hora un flujo constante de conductores atraídos por el precio inusual difundido en redes sociales. Un usuario del grupo de Facebook «Haltern am See» fue el primero en alertar del error, compartiendo una captura de pantalla. En pocos minutos, otros conductores comenzaron a publicar fotografías de sus tickets, y la gasolinera empezó a registrar colas inusuales en los surtidores.

El fallo en el precio del diésel que se hizo viral

El simple hecho de que el litro de diésel bajara hasta algo más de 1,80 euros en un país donde el combustible ha alcanzado niveles récord fue suficiente para generar un gran revuelo. Según datos del ADAC, abril de 2026 fue uno de los meses más caros para repostar en Alemania desde que existen registros, con precios que en muchas zonas superaban con facilidad los 2 euros por litro.

La trabajadora de la estación de servicio explicó a Express que todo se debió a un fallo técnico por parte de Shell. Poco después, la propia compañía confirmó que se había producido una incidencia en los precios en varias gasolineras. Sin embargo, la normativa alemana de transparencia de carburantes, que obliga a comunicar los precios en tiempo real y limita su modificación inmediata, impidió que los responsables pudieran corregir el error rápidamente.

Por este motivo, el precio del diésel se situó en torno a 1,96 euros durante toda la mañana. En otros países europeos, donde los ajustes se pueden aplicar con mayor rapidez, una situación similar habría durado apenas unos minutos.

Los hechos que ocurrieron en Francia

Los hechos tuvieron lugar en una . Según informó el diario La Montagne, los surtidores de una estación situada en Onnaing, una localidad del norte de Francia, mostraron un precio de 9,99 euros por cada litro de combustible, lo que llevó a varios conductores a pensar que se trataba de un error puntual. Una conductora explicó que 5,24 litros le costaron 52,39 euros. Poco después, otros clientes comenzaron a advertir a los conductores que no siguieran repostando. La situación se complicó aún más al no haber trabajadores en la gasolinera.

La incidencia se prolongó durante cerca de 16 horas. Finalmente, la empresa responsable confirmó que se identificaron todas las transacciones realizadas y se realizarán los reembolsos automáticosen los próximos días. Para ello, se tomará como referencia un precio máximo de 1,99 euros por litro para la gasolina y 2,25 euros para el diésel.

¿De qué depende el precio del combustible?

En España, el precio de la gasolina no lo establece directamente ninguna estación de servicio. El punto de partida es la cotización internacional del petróleo, especialmente el barril de Brent, que varía según factores geopolíticos, producción global y demanda. A esto se suma el efecto del tipo de cambio entre el euro y el dólar, ya que el crudo se negocia en divisa estadounidense. Después se incorporan los impuestos (IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos), los costes de refinado, distribución y almacenamiento, además de los márgenes mayoristas y minoristas. Todo ello se enmarca dentro de la normativa europea y española, que regula el mercado energético y garantiza ciertas condiciones de transparencia.

De forma simplificada, el precio de la gasolina en España se puede dividirse en tres grandes bloques. Tomando como referencia un PVP aproximado de 1,701 €/litro, alrededor del 45% corresponde a impuestos, que incluyen el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Otro 40% proviene del coste del producto en los mercados internacionales, que depende en gran medida de la cotización del crudo y el tipo de cambio euro/dólar. El 15% restante se asocia a costes de distribución y márgenes comerciales, que engloban transporte, almacenamiento, operación de estaciones de servicio y beneficios de la cadena de suministro.

«En España, el precio de la gasolina no está fijado directamente por el Gobierno (quién si fija los impuestos sobre los carburantes) ya que el mercado está liberalizado. Este es un proceso complejo en el que intervienen diversos factores, desde la cotización internacional del crudo hasta la carga impositiva nacional, pasando por la logística de distribución y los márgenes comerciales. No obstante, organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisan el mercado para garantizar que exista competencia y transparencia en los precios», explica Repsol en su web.