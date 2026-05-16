Adiós a los atascos: la insólita medida que están empezando a utilizar en este país de Europa con la que te puedes llevar hasta 25.000 euros

Desde hace años, numerosos países intentan reducir los atascos y mejorar la movilidad urbana mediante distintas medidas. En España, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado iniciativas como los radares de tramo o las etiquetas medioambientales para clasificar los vehículos según sus emisiones. Sin embargo, el Gobierno de Malta ha decidido aplicar una propuesta mucho más llamativa: ofrecer hasta 25.000 euros a quienes entreguen voluntariamente su carnet de conducir durante cinco años.

La medida, gestionada por Transport Malta, comenzó a aplicarse en enero de 2026 y tiene como objetivo reducir la cantidad de coches circulando en la isla, ya que, a finales de 2025 había más de 457.000 vehículos registrados para una población cercana a los 570.000 habitantes.

Una iniciativa pionera para acabar con los atascos

Mientras en España la densidad de población ronda los 96 habitantes por kilómetro cuadrado, otros países europeos presentan cifras mucho más elevadas, como Italia o Alemania. Aun así, Malta se sitúa muy por encima del resto, alcanzando más de 1.700 habitantes por kilómetro cuadrada, lo que provoca una fuerte concentración de vehículos y atascos frecuentes en la isla, sobre todo durante la época estival..

El programa está destinado a residentes menores de 30 años que hayan vivido en Malta durante al menos siete años y dispongan de un permiso de conducir tipo B expedido por un país de la Unión Europea. Además, el carnet debe tener una antigüedad mínima de un año y no haber sido suspendido ni retirado en los últimos doce meses.

A cambio de renunciar al permiso de conducir durante cinco años, los jóvenes reciben un total de 25.000 euros repartidos en cinco pagos anuales de 5.000 euros. El primer abono se realiza una vez aprobada la solicitud y entregado físicamente el carnet, mientras que el resto se distribuye en los años posteriores.

La renuncia implica no poder conducir vehículos de motor ni en Malta ni en el extranjero. Si el beneficiario incumple esta condición, deberá devolver todo el dinero recibido hasta ese momento y pagar además una sanción administrativa de 5.000 euros. Aun así, el sistema contempla una vía para cancelar el compromiso antes de que finalice el plazo. Durante los 30 días previos a cada aniversario de la entrega del permiso, el participante puede solicitar su salida del programa devolviendo una parte proporcional de la ayuda recibida.

Una vez transcurridos los cinco años, quienes quieran recuperar el carnet deberán realizar 15 horas de formación en una autoescuela antes de volver a conducir legalmente. Según explicó el ministro de Transporte maltés, Chris Bonett, más de un centenar de jóvenes ya se han adherido a la iniciativa y las solicitudes consumen más de la mitad del presupuesto inicial, fijado en cinco millones de euros.

Solicitudes

Entre los requisitos adicionales figura no haber cumplido los 31 años en la fecha de solicitud y estar al corriente de pago de las tasas del permiso. Además, existen varias exclusiones: no pueden acceder a la ayuda políticos con coche oficial, diplomáticos, determinados funcionarios públicos ni personas cuyo trabajo dependa obligatoriamente de disponer de carnet de conducir.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio de 2026 en distintas oficinas de Transport Malta situadas en Ħal Lija, Paola y Gozo, o mediante correo postal acompañado de la documentación correspondiente exigida por el formulario oficial DRV 020.

Sanciones

El programa para acabar con los atascos en Malta también contempla sanciones para quienes incumplan las condiciones establecidas tras aceptar la ayuda. En caso de romper el acuerdo y volver a conducir antes de finalizar el periodo cinco años, el beneficiario deberá devolver íntegramente el dinero recibido hasta ese momento, pagar una multa adicional de 5.000 euros y asumir las posibles consecuencias legales.

Además, una vez concluido el plazo de cinco años, la recuperación del carnet no será automática. Los participantes tendrán que realizar nuevamente parte del proceso de formación, incluyendo al menos 15 horas de prácticas en una autoescuela antes de poder obtener otra vez el permiso de conducir.

Ranking

En Europa, los países con mayor número de coches por cada 1.000 habitantes están encabezados por Luxemburgo con 681 vehículos, seguido de Italia con 663 y Chipre con 645, donde los atascos son frecuentes. Muy cerca aparecen Polonia y Finlandia, ambos con 642 coches por cada 1.000 habitantes. Después se sitúan Estonia con 598 y Malta con 597, una cifra especialmente elevada si se tiene en cuenta el reducido tamaño de la isla. También destacan Alemania con 574 vehículos, Austria con 562, Eslovenia con 556, República Checa con 554 y Lituania con 536.

Por detrás aparecen Portugal con 530 coches por cada 1.000 habitantes y España con 519, seguida de Bélgica con 511 y Grecia con 504. Muy cerca se encuentran Países Bajos con 499 y Francia con 482. Más abajo figuran Suecia y Reino Unido, ambos con 473 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que Dinamarca registra 455 y Irlanda 454.

En la parte baja de la clasificación aparecen Eslovaquia con 439 coches por cada 1.000 habitantes, Croacia con 425, Bulgaria con 407, Hungría con 390 y Letonia con 381. Cierran la lista Rumanía con 357 vehículos y Macedonia del Norte con apenas 205 coches por cada 1.000 habitantes.