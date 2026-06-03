Santander Consumer Renting e Iberdrola lanzan Green Renting Iberdrola una solución integral de renting eléctrico «todo incluido», diseñada para simplificar el acceso a la movilidad eléctrica mediante una oferta que integra diferentes soluciones energéticas desde 491 euros.

La propuesta permite al cliente disfrutar de una experiencia completa a través de una única cuota mensual. La nueva modalidad de renting incluye el vehículo eléctrico, la instalación del punto de recarga en el domicilio, el cargador inteligente, la energía necesaria para la duración y kilometraje del contrato, tanto en casa como fuera de casa, y todos los servicios relacionados con el renting tradicional, como el mantenimiento, el seguro a todo riesgo y la asistencia.

‘Green Renting Iberdrola’

La oferta comienza con ocho vehículos que cubren todas las necesidades y segmentos, con autonomías homologadas entre los 300 y los 583 kilómetros, y a los que se irán sumando nuevas marcas y modelos: Renault 5, Volvo EX30, Volvo EC40, BYD Dolphin Surf, BYD Atto 2, Mazda 6E, Xpeng G6 y MG S5.

La opción más económica parte de los 491 euros mensuales, IVA incluido, con el modelo BYD Dolphin Surf Comfort 115 kW, que cuenta con una autonomía homologada WLTP de 300 kilómetros e incorpora la energía, instalación y el cargador de última generación. Los vehículos están disponibles a través de la web de Green Renting Iberdrola.

Con este lanzamiento, ambas compañías impulsan un modelo innovador en el mercado español del renting, que simplifica la adopción del vehículo eléctrico. El conductor ya no necesita gestionar por separado proveedores, instalaciones, contratos energéticos, seguros o servicios de mantenimiento, ya que todo queda integrado en un único contrato con una sola cuota.

Green Renting Iberdrola nace con el objetivo de acercar la movilidad eléctrica a un mayor número de usuarios, reduciendo las barreras de entrada y facilitando una decisión de movilidad más sencilla, económica y segura. La oferta incorpora también la energía necesaria para el uso del vehículo, tanto en recarga doméstica a través del cargador incluido como en la red pública de recarga de Iberdrola, la más extensa de España.

Financiación previsible

El cliente conoce desde el primer momento el importe total de su nuevo vehículo eléctrico, sin costes extras asociados ni ocultos y sin sorpresas posteriores. Las bolsas de energía han sido calculadas de manera anual e incorporadas al producto con el objetivo de aportar flexibilidad mes a mes y adaptar el consumo mensual al uso real del vehículo.

El producto también ofrece la posibilidad de elegir tanto la duración como los kilómetros incluidos, permitiendo adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde conductores urbanos hasta clientes que realizan desplazamientos de larga distancia. Así, se puede elegir entre una duración de tres o cuatro años, y desde 10.000 km hasta 20.000 km anuales.

En términos de energía, en caso de que el usuario consuma la bolsa incluida en la cuota del contrato de renting, la recarga doméstica continuará realizándose con normalidad y se aplicará la tarifa eléctrica que el cliente tenga contratada en su vivienda. El producto no está asociado a una tarifa específica, por lo que el cliente que quiera contratar Green Renting Iberdrola podrá hacerlo sin cambiar de contrato, siempre y cuando sea de Iberdrola.

Además de simplificar la contratación y el uso de la movilidad eléctrica, Green Renting Iberdrola permite al conductor reducir el riesgo tecnológico asociado a la rápida evolución del vehículo eléctrico. Al tratarse de un modelo de renting, el usuario puede disfrutar siempre de tecnología actualizada sin asumir los riesgos de obsolescencia propios de la compra tradicional.

Con esta nueva solución, Iberdrola y Santander Consumer Renting refuerzan su compromiso con la transición energética y con el desarrollo de nuevos modelos de movilidad más sostenibles, eficientes y accesibles, independientes de combustibles fósiles.