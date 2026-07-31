El Grupo Renault ha confirmado su objetivo de cerrar el año con un margen operativo del 5,5% para el año; a pesar de que se trata de casi un punto menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, el fabricante automovilístico galo registra una de las rentabilidades más sólidas de Europa, rivalizando incluso con marcas premium como Audi, BMW o Mercedes-Benz.

Así lo ha confirmado el consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, en la presentación de resultados del grupo, en la que ha anunciado un beneficio neto de 705 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026 frente a las pérdidas de 11.185 millones de euros que la compañía reportó en el mismo periodo del año anterior tras recibir un impacto valorado en 11.600 millones de euros fruto del cambio en el tratamiento contable del fabricante automovilístico galo en la firma japonesa Nissan.

Según Renault, los ingresos del grupo ascendieron a 30.250 millones de euros, lo que se traduce en un 9,4% más que los 27.640 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Renault adelanta a las marcas premium

Respecto al margen operativo, el grupo galo ha confirmado el objetivo de un 5,5% para este año, frente al 6,3% que se anotó en 2025. Pese a ser casi un punto inferior, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, estos resultados se encuentran entre los más sólidos de Europa, rivalizando incluso con marcas premium como Audi, que tiene un margen operativo del 2,6%; Mercedes-Benz, que reportó un retorno sobre ventas del 4% para su división de automóviles; y BMW, que registró tan sólo un 2,3%.

Provost destacó que las ventas de los modelos eléctricos pequeños más recientes, como el Renault 4, el Renault 5 y el Renault Twingo, resultaron mucho más rentables que los vehículos eléctricos más grandes y antiguos, como el Megane y el Renault Scenic. Otros aspectos positivos que ayudaron a impulsar el margen operativo fueron los modelos internacionales, como el SUV Filante en Corea del Sur y el SUV Boreal en Brasil.

El fabricante automovilístico no sólo ha puesto el foco en el margen operativo, sino también en el valor residual de sus vehículos, para lo que reducirá las ventas en el canal del rent a car en el corto plazo con el objetivo de aumentarlo en comparación con sus competidores directos.

Ventas de Renault

En el plano comercial, el Grupo Renault comercializó 1,16 millones de vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, lo que se traduce en un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Un resultado plano que llega en un contexto complicado marcado por el desembarco de nuevas marcas chinas, la reducción de la demanda en los distintos mercados europeos y el aumento de las tensiones geopolíticas.

En los mercados internacionales, las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros crecieron impulsadas por la marca Renault, que registró un aumento del 2,8% y encadenó un segundo ejercicio consecutivo de crecimiento. Entre los principales mercados, las ventas aumentaron un 61,2% en India, un 15,4% en Turquía, un 13,7% en Marruecos y un 5,3% en Brasil.

Mientras, en Europa, la firma del rombo matriculó 821.092 turismos y vehículos comerciales ligeros entre enero y junio, un 1,3% menos que en el primer semestre de 2025.