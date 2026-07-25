Renault acelera su estrategia fuera de Europa: India lidera el crecimiento de las ventas con un alza del 60%

Renault acelera su estrategia fuera de Europa y dispara sus ventas en los mercados internacionales, con India a la cabeza. El fabricante automovilístico galo comercializó 1,16 millones de vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, lo que se traduce en un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, en un contexto en el que el grupo reforzó su estrategia de priorizar la rentabilidad de las ventas y aceleró la electrificación de su gama.

En los mercados internacionales, las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros crecieron impulsadas por la marca Renault, que registró un aumento del 2,8% y encadenó un segundo ejercicio consecutivo de crecimiento. Entre los principales mercados, las ventas aumentaron un 61,2% en India, un 15,4% en Turquía, un 13,7% en Marruecos y un 5,3% en Brasil.

En Europa, las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros del grupo galo alcanzaron los 821.092 vehículos, lo que se traduce en un 1,3% menos. Por marcas, Renault se situó como el fabricante automovilístico más vendido en el Viejo Continente con 528.849 operaciones comerciales, un 2,6% más; mientras Dacia se anotó 284.021 vehículos vendidos, un 8,7% menos. Alpine registró un semestre récord en ventas con 8.222 matriculaciones.

«La demanda de vehículos eléctricos está evolucionando mucho más rápido de lo esperado», ha explicado el responsable global de Ventas de la enseña del rombo, Ivan Segal, durante la presentación de sus resultados comerciales del primer semestre, a la que ha asistido este diario. La estrategia de Renault seguirá centrada en los híbridos enchufables y en los vehículos puramente eléctricos, pero no cierra la puerta a otras tecnologías si se demuestran sostenibles y competitivas, como los motores eléctricos de autonomía extendida.

Apuesta por la electrificación

En materia de electrificación, el grupo elevó hasta el 52% la cuota de vehículos electrificados sobre el total de sus ventas de turismos en Europa durante el primer semestre, lo que representa un incremento de 8,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025. De ese porcentaje, el 18,8% correspondió a vehículos 100% eléctricos.

En la marca Renault, dos de cada tres vehículos vendidos en Europa fueron electrificados, con una cuota del 66,3%, mientras que los modelos completamente eléctricos representaron el 26,6% de sus ventas, impulsados por el Renault 5 E-Tech eléctrico, el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Scenic E-Tech eléctrico.

En Dacia, los vehículos electrificados alcanzaron el 30,8% de las ventas, mientras que las matriculaciones de modelos híbridos aumentaron un 30,2%, impulsadas por Duster y Bigster. Mientras, en el caso de Alpine, más del 80% de las ventas ya correspondieron a vehículos completamente eléctricos, favorecidas por el comportamiento del A290 y la llegada al mercado del A390.

De cara al segundo semestre, Renault Group prevé continuar con su ofensiva de producto con el lanzamiento del Renault Twingo E-Tech eléctrico y del Renault Duster en India. Igualmente, antes de final de año, se sumarán el Renault Trafic Van E-Tech eléctrico, el Renault Niagara para América Latina, una nueva motorización híbrida para el Dacia Sandero, el nuevo Dacia Spring, el Dacia Striker y el Alpine A390 GTS.

Desembarco de marcas chinas

El creciente desembarco de las marcas chinas en los distintos mercados europeos no hará que Renault cambie su estrategia comercial en el Viejo Continente. Segal ha asegurado que el fabricante no está dispuesto a competir a base de rebajas agresivas, ya que esto afectaría directamente a los valores residuales de los vehículos del grupo, rebajándolos por debajo de los de sus competidores. «No queremos entrar en una política de grandes descuentos», concluyó.