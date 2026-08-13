Echar vinagre en el parabrisas del coche: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Mantener el parabrisas del coche limpio y en perfectas condiciones es esencial para garantizar una buena visibilidad y, por tanto, una conducción segura. Aunque en muchas ocasiones las escobillas y el líquido limpiaparabrisas son suficientes para retirar las gotas y la suciedad superficial, hay momentos en los que no consiguen dejar el cristal completamente limpio.

En este contexto, existen algunos trucos caseros sencillos y económicos. Lo mejor de todo es que para ponerlos en práctica puedes necesitar productos habituales que probablemente ya tengas en casa, como el vinagre de limpieza.

Echar vinagre en el parabrisas del coche

El vinagre de limpieza es uno de esos productos que pueden tener numerosos usos dentro del hogar. Su composición ácida permite eliminar restos de suciedad, grasa, cal y otros residuos que se adhieren a diferentes superficies. Además, puede utilizarse para limpiar cristales y dejarlos con un aspecto más brillante. Precisamente por estas propiedades, algunas personas recurren al vinagre de limpieza para tratar el parabrisas del coche. El procedimiento es muy sencillo:

Lo primero es empapar una esponja, un paño de microfibra o un algodón con una pequeña cantidad de vinagre de limpieza y extenderlo por toda la superficie exterior del parabrisas. Es importante cubrir bien el cristal para que el producto actúe de manera uniforme. Después, se debe dejar actuar durante aproximadamente 10 o 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, se retiran los restos con un paño húmedo y, posteriormente, se seca bien el parabrisas con otro paño limpio que no deje pelusas. De esta manera, el cristal quedará libre de buena parte de la suciedad y los residuos que pueden favorecer que el agua se quede adherida.

Cómo limpiar la tapicería

Limpiar la tapicería del coche puede parecer complicado, pero con unos sencillos trucos podrás eliminar manchas, suciedad y malos olores sin complicaciones.

Lo primero es vaciar por completo el interior de tu vehículo y retirar todos los objetos que puedan dificultar la limpieza. A continuación, llega el momento de aspirar a fondo toda la tapicería. Una aspiradora de mano y sin cables puede resultarte especialmente práctica para acceder a todos los rincones. Presta especial atención a las zonas entre los asientos, las uniones y los pequeños huecos, donde suelen acumularse migas, polvo y otros restos de suciedad. Después de retirar toda la suciedad superficial, comprueba el estado de los asientos y busca posibles manchas. Si encuentras alguna, puedes recurrir a una espuma específica para limpiar tapicerías de coche, siguiendo siempre las instrucciones indicadas por el fabricante.

Trucos caseros

El amoniaco ayuda a realizar una limpieza más profunda y también resulta útil para combatir determinados malos olores. Para utilizarlo, debes diluir una pequeña cantidad en abundante agua y colocar la mezcla en un pulverizador. Después, aplícala con moderación sobre la zona que quieras limpiar y frota suavemente con un cepillo de cerdas blandas o una bayeta. Es importante que no empapes los asientos, ya que un exceso de humedad puede resultar complicado de eliminar y favorecer la aparición de malos olores.

Otra alternativa sencilla consiste en utilizar agua y jabón suave, una solución recomendada por los expertos para el día a día. Puedes mezclar una pequeña cantidad de jabón con agua, humedecer un cepillo y frotar con cuidado la superficie. Luego, pasa una bayeta ligeramente humedecida únicamente con agua para retirar los restos de jabón.

El vinagre blanco es otro de los productos de limpieza que probablemente tengas en casa. Para utilizarlo sobre una tapicería de tela, puedes mezclar vinagre blanco y agua a partes iguales y aplicar una pequeña cantidad sobre la mancha con una bayeta. Después, pasa otra bayeta humedecida únicamente con agua para retirar los restos de la mezcla. Una vez que la zona esté limpia y ligeramente seca, puedes espolvorear bicarbonato de sodio sobre ella y dejarlo actuar durante aproximadamente 15 minutos. Finalmente, aspira los restos.

Asimismo, el bicarbonato puede ayudarte a absorber determinados olores y la humedad superficial, por lo que esta combinación puede resultar especialmente útil en tapicerías textiles. Finalmente, respecto a las manchas, existen algunos trucos muy efectivos: