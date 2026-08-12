¿Qué significa la señal en la que se ve a una persona moviendo una carretilla? Ésta es la explicación del Reglamento General de Circulación

En el Catálogo Oficial de la DGT se recogen más de 400 señales de tráfico, muchas de las cuales son desconocidas para la mayoría de conductores. Entre ellas se encuentra la señal R-115, en la que se ve a una persona moviendo una carretilla. Esta señal no está diseñada para autovías y autopistas, donde la presencia de este tipo de transporte manual es prácticamente nula. En su lugar, es una herramienta clave para regular el orden y la seguridad en zonas de alta actividad logística, como los accesos a polígonos industriales, recintos feriales, puertos de mercancías y áreas de carga y descarga en entornos urbanos.

El artículo 132 del «Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo» determina que «todos los usuarios de las vías objeto de la ley están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentran en las vías por las que circulan. A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece».

Significado de la señal en la que se ve a una persona moviendo una carretilla

Es el caso de la R-115 («Entrada prohibida a carros de mano») es una señal circular con fondo blanco y borde rojo que se encuentra dentro del conjunto de señales de prohibición de entrada.

A diferencia de otras señales de prohibición más habituales, como la que impide la circulación o la que restringe el acceso a vehículos de motor, la R-115 está destinada a prohibir el paso de los carros de mano. En esta categoría se incluyen carretillas, transpaletas y otros pequeños vehículos que son desplazados directamente por una persona, ya sea empujándolos o tirando de ellos.

Esta señal se coloca en lugares muy específicos donde el paso de estos elementos puede generar molestias, obstáculos o incluso algún riesgo, como ocurre en accesos a polígonos industriales, zonas destinadas a carga y descarga, instalaciones portuarias, recintos feriales o determinados espacios peatonales. Su objetivo es prohibir de forma expresa la circulación de carretillas, carros de transporte manual u otros elementos similares, aunque en esos mismos lugares pueda estar permitido el acceso de peatones o de otros vehículos.

Esta prohibición está dirigida exclusivamente a quienes circulan con carros de transporte manual. Por tanto, los peatones que no lleven este tipo de carga, los ciclistas e incluso los vehículos a motor pueden seguir circulando con normalidad, siempre que no exista otra señal que establezca una restricción específica. En ese caso, señales como la R-116 o la R-117 pueden ampliar la prohibición a otros usuarios de la vía.

La señal R-116 indica la prohibición de entrada a peatones. Se reconoce por su diseño circular, con fondo blanco, borde rojo y la silueta negra de una persona caminando en el centro, dejando claro que el acceso a pie está restringido.

La señal R-117 establece una prohibición de entrada y está destinada específicamente a impedir el acceso de animales de montura, como caballos, burros, mulas y otros similares. Su presencia indica que estos animales no pueden acceder ni circular por la vía señalizada.

Orden de preferencia

El artículo 133 establece que «el orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: a) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas; b) Señalización y balizamiento circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, dispositivos delimitadores y señales de balizamiento; c) Semáforos; d) Señales verticales de circulación; e) Marcas viales».

«En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la preferente, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo».

PONS Seguridad Vial ha elaborado un informe en el que analiza las principales dificultades que encuentran los aspirantes a conductores durante su formación. «Las señales verticales son las que más problemas provocan a los alumnos y alumnas, dada su gran variedad y las especificaciones que hay que conocer de cada una de ellas», explica Fernando Solas, responsable de Formación de PONS Seguridad Vial y autor del informe.

Finalmente, cabe señalar que las señales de tráfico se clasifican en diferentes categorías según su función: advertir de peligros, establecer prioridades, prohibir determinadas acciones, imponer obligaciones y regular la circulación. También se encuentran semáforos, balizamientos y marcas viales, que ayudan a organizar el tráfico y mejorar la seguridad.