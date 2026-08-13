La DGT lo hace oficial: ya está en España el carril rojo y así hay que usarlo para que no acabe en multa

El nuevo carril rojo que ha habilitado la Dirección General de Tráfico (DGT) en la autovía de la A-2 ha marcado el inicio de un camino hacia una circulación más sostenible con el fin de reducir atascos en las grandes ciudades y a su vez la contaminación de los vehículos.

Esta nueva implementación se ha dado en uno de los accesos a Madrid más transitados. El carril tiene una extensión de 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares y funciona como el ya existente Bus-VAO. Este nuevo carril destaca por dos novedades.

Por un lado, este carril no ha requerido un gran gasto, ya que se ha utilizado el carril izquierdo ya existente de la autovía. Por otro lado, este carril funciona como un Bus-VAO, pero sólo en horas puntas de tráfico, es decir, que funciona de forma dinámica y el resto del día puede ser un carril normal donde cualquier vehículo tiene permitida la circulación, sin importar cuántos pasajeros haya.

Cómo funciona el nuevo carril rojo de las autovías

La clave de este nuevo carril rojo es que se vuelve de uso limitado por las mañanas entre las 7:00 y las 9:00 en ambos sentidos de la A-2 y por las tardes de 15:00 a las 17:00 en dirección salida de Madrid. Este carril se vuelve un carril bus-VAO temporal. En caso de duda de si está abierto a cualquier vehículo o si se encuentra restringido, los paneles informativos y señalización específica señalarán qué vehículos pueden circular por la vía.

El acceso al carril en horas punta se limita a vehículos con dos o más ocupantes, motocicletas, transporte público y vehículos de emergencia. La intención de la DGT es usar este tramo como prueba piloto para comprobar su funcionamiento y así instalarla en el resto de autovías de Madrid y en otras grandes ciudades.

Multas por utilizar indebidamente el carril rojo

La DGT ha instalado cámaras de lectura de matrículas y visión artificial para verificar cuántos ocupantes viajan en los vehículos. Las sanciones por la incorrecta utilización del carril ascienden a los 200 euros.