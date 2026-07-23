La DGT lo confirma: conducir con chanclas está permitido y lo avala el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación

Todos los años surge la misma pregunta: ¿está prohibido conducir con chanclas? La respuesta no es sencilla, ya que no hay ninguna norma que prohíba expresamente esta práctica. Sin embargo, si la Guardia Civil considera que estás incumpliendo el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, te puede imponer una multa de entre 80 y 200 euros.

Pero, ¿qué dice exactamente este artículo? «El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

¿Está prohibido conducir con chanclas?

@guardiacivil ¿Vas a coger el 🚗 o la moto para irte de vacaciones? -Evita comidas copiosas antes de conducir 😴 -No lleves 🩴 ni vayas sin camiseta al volante -En moto, los pantalones cortos o sandalias no son seguros ✅Respeta las normas y conduce con seguridad, calma y actitud positiva ♬ sonido original – Guardia Civil

En un vídeo compartido recientemente en TikTok, la Guardia Civil ha aclarado que conducir con chanclas no está prohibido de forma expresa por la normativa. Sin embargo, advierte de un detalle fundamental: «se puede conducir con chanclas, salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente».

El respaldo legal se encuentra en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, que establece que el conductor debe conservar en todo momento la libertad de movimientos, un campo de visión adecuado y la atención necesaria para conducir con seguridad, tanto para sí mismo como para el resto de usuarios de la vía.

Cabe destacar que las chanclas pueden salirse o engancharse en los pedales, reduciendo el control del vehículo. Si un agente considera que esta circunstancia supone un riesgo para la circulación, puede imponer una sanción que oscila entre los 80 y los 200 euros.

Conducir sin camiseta tampoco está prohibido por la normativa. El Reglamento General de Circulación no establece una vestimenta obligatoria para los conductores, salvo los requisitos específicos aplicables a los motoristas. Sin embargo, el artículo 18.1 sí obliga a mantener en todo momento la libertad de movimientos, un campo de visión adecuado y la atención permanente a la conducción, con el fin de garantizar la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía.

Mientras, el artículo 3.1 determina que se debe conducir con «la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía». Por ello, aunque ir sin camiseta no constituye una infracción por sí mismo, un agente podría sancionar esta conducta si considera que, en las circunstancias concretas, afecta al control del vehículo o pone en riesgo la seguridad vial.

Operación Verano 2026

«La Operación Especial Verano 2026 comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto», detalla la DGT.

La Operación Verano 2026 se desarrollará a través de cuatro grandes dispositivos especiales de tráfico. El primero tuvo lugar del 3 al 5 de julio, seguido de la Operación Especial 1 de agosto, que se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto. Posteriormente se activará la Operación Especial 15 de agosto, prevista entre los días 14 y 16 de agosto, y, por último, la Operación Retorno del verano, que se desarrollará del 28 al 31 de agosto.

En verano, las altas temperaturas, los desplazamientos largos y el aumento del tráfico hacen que sea fundamental extremar las precauciones antes y durante el viaje. Estos son algunos consejos básicos: