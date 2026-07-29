Multa falsa de la DGT: cuando los estafadores clonan la web de Tráfico pero la alojan en un foro de acupuntura

Me ha llegado un correo que suplanta a la Dirección General de Tráfico y avisa de una multa falsa de la DGT de 300 euros por un supuesto mal estacionamiento en Madrid. El detalle que se les olvidó comprobar a los estafadores es que no tengo coche y no estaba precisamente en Madrid ese día. Aun así, hay que reconocerles el esfuerzo estético, porque han montado un caso de phishing con más pretensiones que ejecución, y da para repasar las señales que delatan estos correos antes de que alguien pague sin comprobar nada.

Cómo está construido el engaño

El correo llega con el logotipo de la DGT, una caja con los datos de la supuesta infracción y un botón que invita a pagar en la sede electrónica. Según el texto, la sanción original era de 100 euros, subió a 200 por no pagarla en el segundo mes y ahora asciende a 300 euros, con un plazo de 24 horas para abonarla con tarjeta antes de que lleguen recargos y, supongo, la Guardia Civil a caballo.

Al pinchar en el botón, el enlace no lleva a dgt.es sino a un dominio que nada tiene que ver con Tráfico, y que resulta ser un foro de acupuntura reconvertido a oficina de sanciones. Toda una declaración de intenciones sobre el nivel de la operación.

Los detalles que no cuadran

El propio correo se contradice como un mal testigo en un juicio. En la ficha de la multa aparece el expediente DGT-2026-00872, pero unas líneas más abajo, en el pie del mensaje, el mismo trámite figura como DGT-2025-00872. Ese tipo de desliz, cambiar un dato entre el cuerpo y el pie de la plantilla, es habitual en las campañas de phishing porque se generan en serie y nadie relee el resultado, algo que en marketing legítimo sería motivo de despido.

Lo que dice la DGT sobre estos avisos

La propia Dirección General de Tráfico ha repetido en varios comunicados que nunca notifica sanciones por correo electrónico ni por SMS. Sus únicos canales para comunicar una multa son la notificación postal certificada y la Dirección Electrónica Vial, a la que solo se accede si el conductor se ha dado de alta voluntariamente. INCIBE, el organismo público que vigila la ciberseguridad en España, ha alertado varias veces de campañas casi idénticas a esta, con el mismo asunto sobre estacionamiento ilegal y el mismo tipo de web clonada, como si los estafadores compartieran plantilla en algún grupo de WhatsApp.

Hay además un matiz interesante. La multa es por mal estacionamiento en la madrileña calle Mayor, en el número 45, dónde además no se puede aparcar. Y es que las multas por mal estacionamiento en Madrid no las tramita la DGT sino la Policía Municipal o los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado, que dependen del Ayuntamiento. Tráfico se ocupa de las infracciones en carretera y de los radares fijos, no de si alguien se pasó de tiempo en zona azul, así que el remitente eligió mal hasta la víctima.

Qué hacer si te llega un correo así

Lo mejor, borrar el mensaje. Si hay dudas sobre si existe alguna sanción pendiente, se puede consultar directamente en la sede electrónica de la DGT o en la app miDGT, sin usar el enlace del correo. Y si ya se han introducido datos personales o bancarios en la web falsa, conviene avisar al banco, cambiar las contraseñas y denunciar el caso ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, además de reportarlo a INCIBE, que ya lleva un tiempo persiguiendo a esta u otras cuadrillas.