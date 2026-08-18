El alcalde socialista de La Rinconada gasta 28.180 euros en una gala de premios empresariales locales

El Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por el socialista Javier Fernández, ha destinado 28.181 euros a la organización de la sexta edición de los Premios Empresariales de la localidad hispalense, según los distintos contratos menores publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La cuantía se reparte entre trece contratos diferentes que abarcan desde la producción y presentación de la gala hasta actuaciones musicales, humor, publicidad, catering, fotografía y la elaboración de piezas audiovisuales.

Todos los contratos localizados corresponden a contratos menores, con importes que, de manera individual, no superan los límites establecidos para este tipo de procedimiento. La suma de todos ellos permite conocer el coste que supone para las arcas municipales la celebración de dicha gala.

El contrato de mayor cuantía es el correspondiente a la grabación de nueve piezas audiovisuales para la sexta edición de los premios. El servicio fue adjudicado a Sergio Pipio Ternero por 7.260 euros, IVA incluido. A continuación aparece el servicio de catering para la gala, contratado con Herrera Baco Restauración S.L. por 3.217,50 euros.

La preparación de los contenidos también genera varios gastos. La redacción, locución, producción y guion de la sexta edición de los premios fue adjudicada a Ignacio Sánchez Pérez por 2.904 euros. Por otra parte, el Ayuntamiento dotó con 2.662 euros al medio de comunicación Aion Sur para una campaña de comunicación en el mismo.

A estas cantidades se suman otros contratos destinados a promocionar el evento. El Ayuntamiento contrató una campaña de comunicación con elDiario.es por 1.452 euros, mientras que otra campaña fue adjudicada a Cadena COPE por 1.474,99 euros. También figura un contrato con 101 TV, televisión local de Sevilla, por 1.512,50 euros. En total, el monto adjudicado a diferentes medios de comunicación para la promoción del evento asciende a los 7.101,49 euros.

Música, humor y presentación

La gala incluye además distintos servicios vinculados al entretenimiento. La actuación musical tuvo un coste de 650 euros, adjudicada a Meta Producciones Escénicas SL. El servicio de humorista para los Premios Empresariales 2026 fue contratado con Mundo Management S.A. por 1.633,50 euros.

La presentación del evento supuso otros 1.439,90 euros, correspondientes al contrato adjudicado a Albeyluk Gestión y Servicios SLU.

El Ayuntamiento también contrató elementos materiales para la ceremonia. El suministro de bloques de metacrilato para los premios empresariales fue adjudicado a Apligam Crilato S.L. por 847,97 euros. Asimismo, Logomedia Publicidad S.L. se encargó de la impresión, colocación y posterior retirada de vinilos removibles para rotular los tótems de la gala, por un importe de 1.965,04 euros.

Finalmente, la relación de contratos incluye el servicio de sesiones de fotografía de tres horas por galardonado, adjudicado a José Luis Molina López por 1.161,60 euros.

En total, la suma de los trece contratos asciende exactamente a 28.181 euros, IVA incluido. Una factura fragmentada en distintos servicios que permite comprobar cómo el Ayuntamiento de La Rinconada articula mediante contratos menores los diferentes trabajos necesarios para celebrar una gala de premios empresariales que reúne producción audiovisual, comunicación, publicidad, entretenimiento, catering, fotografía y elementos de escenografía.