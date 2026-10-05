La reflexión de Newman sobre la fe que sigue siendo la más honesta que se ha escrito: «Creer es confiar en una persona, no en una proposición»

Hay frases que sacuden los cimientos del pensamiento religioso con la misma quietud con la que una piedra cae al fondo de un estanque. Nos pasamos siglos discutiendo dogmas, redactando manuales kilométricos de teología y convirtiendo la experiencia religiosa en un engranaje de silogismos y verdades blindadas contra toda duda. Y entonces aparece una intuición certera que lo desarma todo para devolvernos al terreno de lo humano.

John Henry Newman dejó escrito un destello que hoy brilla con la misma fuerza que el primer día: creer es confiar en una persona, no en una proposición. Esa sentencia, nacida de un converso que atravesó todas las tormentas intelectuales del siglo XIX inglés, sigue siendo la radiografía más honesta y descarnada de la experiencia de la fe.

Un buscador continuo

El viejo cardenal sabía muy bien de qué hablaba. No era un devoto ingenuo que aceptara las cosas porque sí, sino un universitario agudo, un lógico implacable y un buscador infatigable que examinó cada recoveco de la doctrina anglicana antes de cruzar el dintel hacia el catolicismo.

Sufrió el rechazo de sus antiguos amigos, la incomprensión de su época y el desgaste emocional propio de quien pone su vida entera sobre la mesa de operaciones de la conciencia. Cuando afirmaba que la fe no consiste en suscribir un pliego de condiciones abstractas, lo hacía desde el dolor y la madurez de quien había intentado, sin éxito, encasillar a Dios en un sistema perfecto de conceptos.

Religión y teología

Las proposiciones se defienden con bibliografías y se debaten en congresos. Tienen la ventaja de la frialdad geométrica: se enuncian, se comprueban o se descartan. Pertenecen al ámbito de la geometría o de la física teórica. Una fórmula matemática no te pide la mano en la oscuridad ni te mira a los ojos cuando el suelo cede bajo tus pies.

La religión, reducida a un mero catálogo de dogmas que hay que memorizar como teoremas, se marchita hasta convertirse en una ideología sin alma, en un club de lectura donde los socios comparten carné ideológico pero ignoran el temblor de la existencia.

Frente a esa arquitectura fría se levanta el rostro del otro. La confianza de la que habla Newman no se deposita en un enunciado gramatical sujeto a comas, sino en alguien concreto que pronuncia tu nombre y te invita a caminar.

Piensa en cualquier vínculo humano profundo. Nadie ama a su pareja porque haya aprobado un examen trimestral sobre su compatibilidad psicológica ni confía en un amigo tras firmar un contrato notarial con cláusulas de rescisión. La confianza real nace del trato prolongado, de las heridas compartidas, del silencio cómplice y de la constatación empírica de que esa persona permanece allí cuando todo lo demás se derrumba.

Matices del dogma religioso

Trasladar esa dinámica al plano trascendente supuso una revolución copernicana para la teología moderna. Newman comprendió que el asentimiento religioso tiene matices infinitamente más ricos que el simple juicio lógico. Acuñó conceptos fascinantes como el sentido ilativo para explicar cómo la mente humana llega a certezas vitales a través de una red sutil de indicios acumulados, de vivencias y de intuiciones morales.

Ese enfoque descoloca tanto a los fundamentalistas de trinchera como a los escépticos puristas. Al creyente riguroso le incomoda porque le arrebata la falsa seguridad de poseer la verdad como quien guarda cromos en una carpeta; le obliga a aceptar que la fe camina muchas veces de la mano de la penumbra y del riesgo.

Al crítico racionalista le desarma porque desarma el cliché de que la religión es un refugio para mentes perezosas que solo buscan consignas fáciles. Confiar en una persona implica vulnerabilidad. Exige aceptar que hay misterios que no caben en un esquema lógico y que la respuesta a las grandes preguntas no es un manual de instrucciones, sino una presencia que acompaña.

Integración en el pensamiento de occidente

Mirar la historia del pensamiento occidental nos revela cuántas veces hemos traicionado esta intuición. Hemos construido catedrales doctrinales tan pesadas que apenas dejan respirar el Evangelio, convirtiendo la gracia en un trámite burocrático y la conversión en una cuestión de acatar normativas.

Sin embargo, cada cierto tiempo, figuras como Newman nos toman de la manga y nos devuelven al origen. Nos recuerdan que el cristianismo primitivo no nació como un tratado filosófico sobre la naturaleza del cosmos, sino como el seguimiento apasionado a un hombre que caminaba por Galilea diciendo simplemente: «Sígueme».

Esa llamada no requería un doctorado en metafísica. Reclamaba algo mucho más difícil y hermoso: la disposición a entregar el timón de la propia existencia a alguien cuya bondad se intuye más grande que nuestros propios miedos.

Conclusión

Las proposiciones envejecen, los sistemas políticos se desploman y los códigos morales cambian con las estaciones del calendario. Lo único que resiste al paso implacable de los años es la solidez de un vínculo personal. Por eso, aceptar que la fe habita en el terreno del tú a tú y no en la trinchera de las definiciones dogmáticas sigue siendo el acto de honestidad intelectual más radical al que podemos aspirar hoy.