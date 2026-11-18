La historia suele ensañarse con las mujeres que tuvieron un papel protagonista en el pasado, pero el caso de María Magdalena se lleva la palma. Si preguntas a cualquiera por la calle, lo más probable es que te suelte el tópico de la pecadora arrepentida que lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Queda muy cinematográfico y dio para cuadros magníficos en el Barroco, con sus luces dramáticas y sus miradas al cielo. Tiene un pequeño inconveniente, eso sí: no aparece ni una sola vez en los textos sagrados.

Cuando abres los evangelios y te quitas de encima los siglos de sermones interesados, lo que descubres es a una figura radicalmente distinta, con una autonomía económica y un peso político dentro del grupo original que incomodaría a más de un teólogo medieval.

Quién fue María Magdalena y de dónde era

Para entender quién era de verdad hay que fijarse en cómo la nombran los textos desde el primer día. En el mundo antiguo, las mujeres arrastraban una etiqueta de dependencia perpetua: eran la hija de fulano o la esposa de mengano. Con ella se rompe esa regla. A María la llaman siempre la de Magdala, vinculándola a su localidad natal, un enclave pesquero boyante situado en la orilla occidental del lago de Galilea, muy cerca de núcleos tan transitados como Cafarnaún.

Magdala no era una aldea aislada donde no pasara nada. Funcionaba como un centro comercial floreciente, famoso en todo el imperio por sus talleres de salazón de pescado. Que las crónicas evangélicas no la asocien a ningún varón sugiere con bastante fuerza que era una mujer libre, probablemente soltera o viuda con un patrimonio propio que le permitía gastar sin pedir permiso a nadie.

Qué relación tuvo María Magdalena con Jesús

El punto de partida de su relación con el maestro arranca con un episodio que la ciencia moderna calificaría de otra manera. El texto de Lucas cuenta que Jesús le había expulsado «siete demonios». Traducido a la mentalidad de la época, eso significaba que arrastraba una enfermedad física o un trastorno mental severo que la había dejado al borde del abismo, mientras que el número siete funcionaba como el comodín lingüístico para señalar la máxima gravedad posible.

Una vez recuperada gracias a la intervención de Jesús, la galilea no se limitó a dar las gracias y volverse a su casa con las redes de pesca. Se metió de lleno en el movimiento itinerante y asumió una responsabilidad económica de primer orden. Junto a otras mujeres solventes como Juana o Susana, pagaba de su propio bolsillo la comida, el techo y los gastos del camino.

Mientras los doce apóstoles iban de un lado para otro predicando sin llevar un céntimo en el zurrón, era el patrimonio de estas mujeres el que mantenía en pie la infraestructura del grupo.

Por qué María Magdalena fue una de las primeras personas en ver a Jesús resucitado

Apenas despuntaba el alba del domingo, con el descanso obligatorio del sábado recién concluido, María volvió al huerto cargada con frascos de ungüentos. Su intención era práctica y terrenal: terminar de embalsamar el cuerpo con calma, ya que el viernes lo habían bajado de la cruz a toda prisa antes de que empezara la noche santa.

Al comprobar que la piedra grande rodaba sobre la hierba y que la tumba estaba vacía, ni por un segundo pensó en milagros. Dio por hecho que algún profanador de tumbas había hecho de las suyas y salió pitando a buscar a Pedro y al discípulo amado para darles la mala noticia.

El relato del cuarto evangelio se detiene en lo que pasó justo después, cuando ella regresó sola al huerto y se quedó allí plantada, llorando en silencio junto a la entrada. Al girarse vio a un hombre al que tomó por el jardinero de la finca, hasta que una sola palabra rompió el aire: «María». En ese instante lo reconoció y recibió el encargo más delicado de toda la tradición cristiana: ir a buscar a los apóstoles para contarles que el maestro había resucitado y subía hacia el Padre.

Qué dice realmente la Biblia sobre María Magdalena

Si repasas las páginas de la Biblia de principio a fin, no encontrarás ni un solo versículo que la vincule con el mundo de la prostitución. El equívoco histórico se fraguó en un despacho de Roma a finales del siglo VI, concretamente en una homilía que pronunció el papa Gregorio Magno en el año 591.

En aquel sermón, el pontífice decidió batir la coctelera y mezclar en una sola persona a tres mujeres que los evangelios trataban por separado: la propia María de Magdala, María de Betania, la hermana de Lázaro que se sentaba a escuchar en silencio, y aquella pecadora anónima que lloró sobre los pies de Jesús en casa de un fariseo.

Ese gazapo teológico caló tan hondo en la cultura occidental que terminó por enterrar a la verdadera figura histórica durante más de mil cuatrocientos años. Hubo que esperar hasta las reformas litúrgicas de 1969 para que la Iglesia católica reconociera oficialmente el error y volviera a separar las identidades en sus calendarios.