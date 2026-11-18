España afronta una semana de cambios meteorológicos que podrían alterar la distribución de las lluvias y la influencia de las borrascas atlánticas. Los modelos de predicción apuntan a tres configuraciones atmosféricas diferentes hasta el lunes 23 de noviembre, con primero, un pasillo de frentes que favorecerá las precipitaciones; después, una dorsal anticiclónica que frenará parte de esa inestabilidad y, finalmente, un posible reforzamiento del anticiclón de las Azores. Un escenario cambiante que también estará marcado por temperaturas relativamente suaves para estas fechas.

La NAO negativa abrirá la puerta a las borrascas

El primer escenario estará protagonizado por la NAO negativa, una configuración de la Oscilación del Atlántico Norte que favorece, en determinadas circunstancias, una circulación de borrascas hacia latitudes más meridionales.

Durante el miércoles 18, la corriente en chorro tendrá un papel destacado. Esta corriente de vientos intensos en altura favorecerá el desplazamiento de sistemas frontales desde el Atlántico hacia la península, con Galicia y el oeste peninsular entre las zonas más expuestas.

Las precipitaciones también podrán extenderse hacia el norte y el interior, aunque su distribución dependerá de la trayectoria de cada frente. Los vientos de poniente y suroeste, además, transportarán humedad y contribuirán a mantener unas temperaturas relativamente templadas.

La dorsal atlántica frenará las precipitaciones

El segundo cambio podría producirse entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, cuando la NAO negativa comenzaría a perder protagonismo. En su lugar, ganaría influencia una cresta o dorsal anticiclónica sobre el Atlántico Norte, conocida como ATR.

Esta configuración provocará una mayor ondulación del chorro polar y podría desviar parte de las borrascas hacia latitudes más septentrionales. Como consecuencia, los frentes atlánticos tendrían más dificultades para penetrar en la península y las precipitaciones tenderían a reducirse, especialmente en el oeste.

No obstante, esto no significa que vaya a dejar de llover en toda España. El norte peninsular todavía podría registrar precipitaciones y la evolución dependerá de cómo termine situándose la dorsal anticiclónica.

El anticiclón de las Azores podría imponerse el día 23

El tercer patrón llegaría de cara al lunes 23 de noviembre. Los modelos contemplan la posibilidad de que la dorsal atlántica pierda fuerza y dé paso a una NAO positiva, una situación caracterizada por un mayor contraste de presión entre las altas presiones de las Azores y las bajas presiones próximas a Islandia.

Este escenario favorecería el desplazamiento de las borrascas hacia el norte de Europa y permitiría que el anticiclón de las Azores ganase influencia sobre España. De cumplirse esta previsión, buena parte del territorio experimentaría una reducción de las lluvias, aunque el extremo norte podría continuar recibiendo algunos frentes.

¿Qué dice la AEMET sobre el tiempo de noviembre?

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las semanas del 16 de noviembre al 6 de diciembre también apunta a una segunda mitad del mes marcada por las precipitaciones atlánticas.

La AEMET señala que Galicia podría registrar lluvias muy abundantes durante la semana del 16 al 22, mientras que el área mediterránea y los archipiélagos tendrían una menor probabilidad de precipitaciones. Además, espera temperaturas superiores a las habituales para estas fechas en buena parte del país. ￼