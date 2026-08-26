Los expertos coinciden: ya se sabe lo que va a pasar con el tiempo en España a partir del 1 de septiembre y se acerca una situación de NAO+

El verano ya encara su recta final y, con él, el cambio de estación. El próximo 1 de septiembre empieza el otoño meteorológico y ya hay algunos modelos de predicción que empiezan a dibujar algunas pistas sobre la configuración atmosférica que podría dominar en Europa.

Entre los que ganan más peso está el de una NAO positiva (NAO+), un patrón que parece imponerse en los primeros días de septiembre. Se trata de un patrón de variabilidad atmosférica que describe las fluctuaciones de presión entre las altas presiones subtropicales y las bajas presiones del Atlántico Norte.

En la recta final de agosto, predominará una NAO negativa, lo que hará que se favorezca una mayor presencia de bajas presiones y borrascas atlánticas. Toda esta situación está haciendo que haya una serie de chubascos en buena parte de España en estos días de verano, aunque eso podría cambiar en el comienzo de septiembre.

Los expertos señalan que podría haber apuntado a un aumento muy destacado de la probabilidad de que se establezca un régimen de NAO positiva (NAO+) a partir del día 1. Las probabilidades se sitúan en un 60-70%, provocando una modificación importante en la circulación atmosférica sobre el Atlántico Norte y Europa.

Efectos en España

Una NAO positiva favorece el desplazamiento de la circulación de borrascas atlánticas hacia el norte. Eso se traduciría en una menor frecuencia de precipitaciones en nuestro país y un ambiente más estable y seco, aunque en el norte podría haber algún frente atlántico. Eso también conllevaría temperaturas más altas de lo normal.

Este escenario irá perdiendo fuerza hacia mediados de mes, según muestran los escenarios probabilísticos, por lo que no se puede extrapolar esta configuración a todo el otoño meteorológico. Los mapas de anomalías del ECMWF para el próximo mes señalan que habrá una señal húmeda en buena parte de España, especialmente en el este y noreste peninsular.