La frase de Sigmund Freud resume una de sus ideas sobre la infancia, la vulnerabilidad y la necesidad de sentirse protegido. En “El malestar en la cultura”, Freud relaciona la experiencia del niño que descubre su propia fragilidad con la búsqueda posterior de una figura poderosa capaz de ofrecer seguridad frente a aquello que no puede controlar. Desde esta perspectiva, la protección paterna no es únicamente defensa física, sino una experiencia emocional que ayuda al pequeño a percibir el mundo como menos amenazante. Un adulto que acompaña y pone límites puede convertirse en una referencia fundamental. Así, la presencia paterna adquiere un significado que puede prolongarse mucho más allá de los primeros años.

Para Freud, la infancia está marcada por una situación de indefensión: el niño es pequeño, depende de otras personas y todavía no cuenta con los recursos necesarios para enfrentarse por sí mismo a los peligros del entorno. Por eso, la figura de un padre protector adquiere un significado psicológico profundo. En la interpretación expuesta en Stephen Hicks Org, sobre la frase de Sigmund Freud esa sensación de seguridad puede proyectarse en la edad adulta sobre la idea de Dios. Del mismo modo que un niño confía en la fuerza de su padre ante aquello que le produce miedo, el adulto puede buscar una autoridad superior que le ayude a afrontar un destino que tampoco puede dominar. La religión aparecería, así, como una continuación de una necesidad infantil de protección.

La indefensión infantil y la necesidad de seguridad, según Sigmund Freud

El punto de partida de Freud es la vulnerabilidad. Un niño depende de los adultos para alimentarse, cuidarse, orientarse y protegerse. La oscuridad, una enfermedad o una amenaza externa pueden adquirir una dimensión enorme cuando todavía no se poseen herramientas para comprenderlas.

En este contexto, el padre puede representar una figura capaz de enfrentarse a lo que el niño percibe como peligroso. No necesita ser invulnerable ni perfecto: su presencia transmite una idea esencial: «no estás solo frente a esto». Esa experiencia puede favorecer una sensación básica de confianza.

El padre como figura protectora

El material de Auckland Therapy amplía esta interpretación desde la perspectiva del desarrollo infantil. Allí se destaca que el padre puede proporcionar apoyo físico y emocional, proteger la relación entre la madre y el bebé y contribuir a crear un entorno seguro. Su papel no se limita a intervenir ante una amenaza.

También puede ayudar al niño a explorar, tolerar frustraciones, establecer límites y descubrir progresivamente el mundo exterior. La teoría del apego citada en el mismo texto señala que una relación segura resulta esencial para un desarrollo saludable y que el padre puede convertirse en una figura de apego adicional.

Protección, límites e independencia

La protección no equivale a impedir que el niño experimente dificultades. Precisamente una de las funciones atribuidas al padre en Auckland Therapy consiste en acompañar el proceso mediante el cual el pequeño empieza a separarse de la madre y a ganar autonomía. Pasar tiempo con él, ofrecerle seguridad y permitirle regresar a un entorno afectuoso puede facilitar esa transición.

Por eso, la protección saludable contiene una aparente paradoja: proteger también significa preparar para la independencia. Un padre suficientemente bueno no necesita eliminar todos los obstáculos, sino proporcionar el respaldo necesario para que el niño pueda enfrentarlos gradualmente.

De la figura paterna a la idea de Dios

Aquí aparece la conexión más importante con Sigmund Freud. Según la explicación recogida por Stephen Hicks Org, la experiencia infantil de depender de una autoridad protectora puede prolongarse psicológicamente en la edad adulta.

Cuando las personas se enfrentan a enfermedades, pérdidas, incertidumbre o acontecimientos que escapan a su control, pueden experimentar nuevamente una sensación de indefensión.

Freud plantea que la religión responde, en parte, a esa necesidad. Dios puede convertirse simbólicamente en un padre celestial todopoderoso, capaz de ofrecer protección frente al poder superior del destino.

Ya no es afirmar que la fe sea infantil, sino de señalar una posible raíz psicológica de la necesidad humana de creer en una autoridad protectora.

Una protección que deja espacio para crecer

La Filosofía de la maternidad también subraya el valor de los padres que permanecen junto a sus hijos, los aman y los apoyan. Esta perspectiva introduce una dimensión moral: la presencia paterna implica responsabilidad y compromiso, mientras que el abandono puede tener consecuencias profundas para los hijos y para el entorno social.

La frase de Sigmund Freud puede entenderse, por tanto, más allá de la idea de un padre protector. Habla de una necesidad emocional: contar durante la infancia con alguien que inspire seguridad, acompañe ante las dificultades y ayude a interpretar un mundo que todavía resulta demasiado grande.

En ese sentido, la protección no consiste en vivir sin miedo, sino en aprender que existen vínculos capaces de sostenernos mientras adquirimos recursos para caminar por nosotros mismos.