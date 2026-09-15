Moncloa retrasa el anuncio de la fecha del viaje del Rey a Ceuta mientras decide si Sánchez le acompaña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retrasado intencionadamente la publicación de la fecha del viaje que está previsto que el Rey Felipe VI realice a Ceuta y Melilla «en las próximas semanas», según anunció el propio presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso. Fuentes del Palacio de la Moncloa han asegurado a OKDIARIO que hay «varios detalles» pendientes de ultimar. Entre otros, la posibilidad de que Sánchez acompañe al monarca en la visita.

En el entorno del presidente, según estas mismas fuentes, no descartan que Pedro Sánchez se sume a la visita que el propio jefe del Ejecutivo consideró una muestra del «compromiso absoluto del Estado» con Ceuta y Melilla. En caso de que el jefe del Ejecutivo no pueda acompañar a los Reyes a su viaje a Ceuta y Melilla, será un «ministro de jornada» el que le acompañe, pero «todo eso está aún por decidir», según comentan.

Desde Moncloa recuerdan que Sánchez ha viajado cuatro veces como presidente del Gobierno a Ceuta. La última fue el pasado 31 de julio, tras la invasión de inmigrantes en la ciudad autónoma, y añaden que es una muestra de su compromiso tanto con Ceuta como con Melilla.

Una de las últimas imágenes que la gente recuerda de la visita de los monarcas junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una situación de crisis fue en la localidad valenciana de Paiporta, tras los estragos producidos por la DANA, que despertaron la indignación de muchos de los presentes, que provocaron la evacuación del lugar del presidente del Gobierno, que estaba siendo increpado y al que le lanzaron un palo que interceptó su escolta. Sin embargo, el recuerdo de Paiporta no parece haber hecho mella en el entorno de Sánchez, que mantiene entre sus opciones la incorporación de Pedro Sánchez a esta visita.

Por su parte, desde el Palacio de la Zarzuela aseguran que, por el momento, desconocen las fechas que se barajan para la visita, así como otros detalles. Por otra parte, advierten que la decisión de realizar el que será el primer viaje de los Reyes siendo monarcas estaba tomada antes de que se produjese la invasión masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

La última visita de un jefe de Estado a Ceuta la protagonizó hace casi 20 años Juan Carlos I, quien acudió a la ciudad autónoma con la Reina Sofía. Entonces, el viaje provocó un incidente diplomático y mucha tensión con el reino de Marruecos, que considera una «provocación» la presencia de los monarcas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.