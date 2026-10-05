Una protesta por la vivienda en Barcelona acaba en disturbios y cargas de los Mossos contra radicales de izquierda

Una protesta por la vivienda en Barcelona acaba en disturbios y cargas de los Mossos d’Esquadra contra radicales de izquierda. La manifestación fue convocada este lunes por el Sindicat de Llogateres bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda» y terminó con contenedores quemados y enfrentamientos.

Luego de tres horas de marcha que partió a las 19:30 desde la Plaza de Urquinaona y recorrió varios puntos de la ciudad condal, finalizó en Plaza Cataluña. Muchos manifestantes encapuchados que quedaban en el Paseo de Gracia lanzaron objetos, botellas de vidrio y sillas de las terrazas de los bares cercanos a los agentes de la policía. Además, algunos de estos radicales han quemado contenedores de basura y en la Gran Vía los han puesto de barricada.

Previamente, los Mossos, mediante megáfono, pidieron a los manifestantes que abandonaran la actitud violenta, al ver la negativa de los individuos, no dudaron en cargar contra ellos para dispersarlos.

Al finalizar la protesta, los organizadores llamaron a mantener las movilizaciones, momento en que varias personas se quedaron en los alrededores del Paseo de Gracia y en la acampada de la Plaza Cataluña, lo que detonó los disturbios.

En principio, la marcha estaba convocada para el pasado sábado, pero el temporal que ha azotado toda Cataluña los obligó a cancelarla, hoy coincidió con el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria del adelanto de las elecciones generales y de la una huelga general por parte de los sindicatos UGT y CCOO.