El Atlético regresa del parón de selección con la obligación de no dormirse en los laureles. En la mente de Simeone sigue estando la dolorosa derrota en el Metropolitano contra el Barcelona, pero también está la necesidad de que sea un dolor puntual para seguir dando guerra en la Liga. Una batalla que regresa en el Coliseum para enfrentarse contra un hueso duro de roer como lo es el Getafe. Los rojiblancos quieren ganar, y saben que esta victoria son más que tres puntos. Es un triunfo para certificar su candidatura en el campeonato para no despegarse de Barça y Real Madrid.

Tan solo dos derrotas y un empate se han quedado en el camino de los colchoneros. Un Atlético que ha ganado optimismo con el paso de las semanas, pero como es el Cholo, cada partido es complicado a su manera: «Es un rival difícil, sobre todo en su campo. Necesitamos dar lo mejor del equipo», comentó en rueda de prensa. Y es verdad que en Coliseum los guerreros rojiblancos han sufrido en los últimos partidos.

Un triunfo por la mínima en su última visita y una derrota en sus últimos recuerdos. Dos estilos muy parecidos con un José Bordalás que mantiene su estilo defensivo y rocos que impide jugar al rival con su estilo. Y también hay que sumar que el Atlético no contará por lesión con futbolistas importantes como Romero, Pubill y Lookam. Una defensa que tendrá que contar, por lo tanto, con Le Normand en la zaga después de su error contra los culés.

El Atlético no quiere relajarse antes de la Champions

En el resto de posiciones no hay dudas con Oblak bajo palos; Llorente y Grimaldo en los laterales y Hancko acompañando al español. Ya, en el mediocampo, Koke y Barrios son seguros y la duda será si empezará Cardoso o Kang-In. En la delateta no habrá rotaciones con el tridente formado por Giuliano, Baena y Julián Álvarez. Y una de las cosas que más aterra contra un equipo que concede tan poco como el Getafe, el temor del Atlético está en la sequía que hay arriba de cara al gol. «Cuando los goles lleguen de los delanteros, lograremos superar lo muy bueno que estamos haciendo ahora», insistió el entrenador argentino.

En lo que respecta al Getafe, la necesidad de sumar puntos es tremenda. Doce puntos rozando el descenso; el conjunto de Bordalás sabe que ganar los partidos del Coliseum será clave para lograr la salvación. Una de las buenas noticias de cara al partido es la recuperación de Zaid Romero, quien ya entrena con normalidad a disposición del grupo. Por el contrario, el Getafe afrontará el duelo con las bajas por sanción de Gudelj y por lesión de Uche, a quien ha calificado como uno de los futbolistas más importantes del vestuario, aunque ha insistido en que no es momento de lamentarse pese al déficit de puntos en la clasificación.

Alineaciones probables de Getafe y Atlético