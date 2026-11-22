Más que de democracia liberal o sustantiva, que es el término preferido por la politología, yo prefiero hablar de democracia a secas. De DEMOCRACIA en mayúsculas para ser exactos. Además, el malencarado zurdismo mundial acostumbra a emplear despectivamente este concepto por el apellido de «liberal». Como si la democracia fuera poco menos que un invento capitalista. Esta banda es tan indocumentada que suele desconocer lo obvio: que la DEMOCRACIA se inventó en la Grecia clásica. Y los que lo conocen actúan con mala fe porque son liberticidas desde que sus padres eran novios.

Una DEMOCRACIA, con o sin añadiduras o epítetos, es un régimen en el que hay elecciones cada cuatro o cinco años, en el que la ciudadanía mete la papeleta que le viene en gana, en el que existe libertad de expresión, separación de poderes o, lo que es lo mismo, una arquitectura institucional atestada de contrapesos, consecuentemente Estado de Derecho, y lógicamente también pluripartidismo, seguridad jurídica, propiedad privada y protección a las minorías. Tampoco hace falta ser Churchill para colegirlo.

Lo más preocupante es que el peor sistema de gobierno exceptuando todos los demás, que diría Sir Winston, se nos va por el sumidero de la historia. En lugar de perpetuarse en consonancia con la modernización del mundo, cae en picado. Como si el planeta viviera una suerte de regresión ética, moral y hasta legal porque sin democracia no hay legalidad. En lugar de avanzar en derechos, vamos cual cangrejo hacia atrás. ¡Quién nos lo iba a decir hace un cuarto de siglo!

Los datos ofrecidos por la revista Foreign Affairs y diversas publicaciones académicas urbi et orbi asustan. Vaya si asustan. Al punto que en estos momentos hay en el mundo 35 democracias menos que en 2005 (87 frente a las 122 de hace 21 años). Uno pensaba que el efecto dominó democrático sería imparable, pero no. Todo lo contrario: está deviniendo en aumento exponencial de las autocracias. Quién iba a vaticinar a caballo de los siglos XX y XXI que dos décadas después estaríamos sustancialmente peor en materia de libertad.

Quién iba a vaticinar a caballo de los siglos XX y XXI que dos décadas después estaríamos sustancialmente peor en materia de libertad

Hay cien mil motivos para poner a caer de un burro al asesino de masas Adolf Putin pero entre ellos no figura el de la insinceridad. No acostumbra a cortarse. Es sincero, psicopáticamente sincero, pero sincero al fin y al cabo. Hace no tanto exclamó entre carcajadas: «La DEMOCRACIA está sobrevalorada». El muy hijo de Satanás se ha aplicado el cuento a rajatabla. No en vano, los atisbos democráticos del cambio de siglo e incluso los inicios del putinismo han pasado a mejor vida. Rusia es una dictadura con todas las letras en la que se asesina o envenena a los disidentes y en la que la corrupción es la marca de la casa.

Tres cuartos de lo mismo acontece en la antaño democrática Venezuela, en un México en el que gobiernan unos títeres pero mandan los narcos o en esa Turquía en la cual Atatürk se volvería corriendo a la tumba si resucitase al contemplar que el país laico que legó es ahora una autocracia en la que las mujeres gozan de pocos más derechos que los animales y han de ir cubiertas para evitar males mayores, los agnósticos o los católicos son bultos sospechosos y en el que la tortura es moneda de uso corriente.

Las cartas de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez y de Delcy Rodríguez a José Luis Ábalos, publicadas por OKDIARIO esta semana, revelan infinitamente más de lo que se deduce a simple vista o de lo que transmite ese tan amenazante como casposo «reclamaré mis maletas con determinación bolivariana» que pone punto y final a la segunda. Más que nada, porque la primera se remitió apenas dos semanas antes de la tan furtiva como luego polémica visita de la actual narcodictadora a Madrid y la otra un mes más tarde, tras montarse un pollo de proporciones siderales.

Las dos misivas dieron sus frutos. El Gobierno de España dejó de respaldar oficialmente al incuestionable Juan Guaidó, bautizado por la comunidad democrática internacional como «presidente encargado», para echarse en brazos de una tiranía con miles de presos políticos en su haber, decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, ocho millones de exiliados, lazos y negocios indiscutibles con los narcos del Tren de Aragua y latrocinio de decenas de miles de millones de dólares con las mayores reservas petrolíferas del planeta.

Las dos misivas enviadas por Maduro a Sánchez dieron sus frutos, el Gobierno de España dejó de respaldar al incuestionable Guaidó para echarse en brazos de una tiranía

Sánchez era plenamente consciente de lo que hacía al tirar a la basura a un estandarte democrático y legitimar a un matón, ladrón y narcotraficante como Nicolás Maduro. No sólo se trataba de forrarse a nivel personal y orgánico, con la financiación con dinero manchado de sangre de los venezolanos como fin último y primordial, sino de plagiar sus tácticas mafiosas para mantenerse en el poder.

De Maduro aprendieron a robar elecciones. La Ley de Nietos constituye un obsceno calco de la que implementó Hugo Chávez en 2004 para nacionalizar y otorgar derechos electorales plenos a casi un millón de colombianos en lo que se conoce como Misión Identidad. Las tretas para colar votantes inesperados no quedan ahí. También se les enseñó a perpetrar maniobras orquestales en la oscuridad con las papeletas recibidas por correo y a dar la vuelta a elecciones que tenían perdidas. Allí emitían su voto muertos, aquí igualmente. Allá se metía mano a las sacas de Correos, acá parece que también.

También les enseñó a dar golpes de Estado judiciales, como el que consumó Chávez en 2004 sustituyendo a los magistrados independientes del Tribunal Supremo por marionetas y provocando la diáspora de los fiscales indomables. Lo primero ha ocurrido al usurpar ilegalmente el Tribunal Constitucional la casación que corresponde al único tribunal de casación que es el Supremo. El delincuente de Álvaro García Ortiz representa el paradigma de la venezolanización del ministerio público.

Sánchez edificó su proyecto político a imagen y semejanza del más famoso huésped del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nicolás Maduro, persecución de medios y periodistas críticos incluidos. Allí los cerraban o los encarcelaban, aquí los demonizan o los asesinan civilmente. A mí no me lo van a decir ni contar porque estoy sufriendo una de las mayores cacerías sufridas por un informador, si no la mayor, que se recuerdan en democracia.

Que Sánchez es un autócrata con ínfulas de sátrapa al que le gustaría ser Putin para chapar medios es algo de lo que no le cabe ninguna duda a nadie

El asalto de empresas públicas y privadas, la colocación de fulanas en puestos públicos, el consumo desenfrenado de cocaína por parte de políticos prominentes, los pactos con terroristas y golpistas y la contratación de sicarios para asesinar jueces incómodos son otros de los tics de un Gobierno que nos conduce sin prisa pero sin pausa a una dictadura con escala en la autocracia.

Que Sánchez es un autócrata con ínfulas de sátrapa al que le gustaría ser Putin o Delcy para chapar medios, enchironar adversarios políticos y vivir en Palacio toda la vida creo que no le cabe ninguna duda a nadie. Absolutamente nadie. Que si vuelve a triunfar aunque sea perdiendo el 29-N, nuestra DEMOCRACIA pasará a mejor vida, tampoco. Por eso el próximo domingo nadie se debe quedar en casa. Porque no habrá otra oportunidad. Es ahora o nunca. Nos jugamos la DEMOCRACIA, esa España del 78 que es lo mejor que hemos hecho en 500 años de historia. Esperemos que no se cumpla esa irónica frase de los cubanos y venezolanos que aterrizan por estos pagos huyendo del totalitarismo: «Venimos del futuro». Y, sí, no se engañen: a Sánchez también le parece que la DEMOCRACIA está sobrevalorada.