El KO de Feijóo a Sánchez en el debate televisado ha supuesto para el PP una inyección de casi un punto en el tracking diario de Data10 para OKDIARIO que se traduce en un incremento de 6 escaños que eleva a 135 el número de diputados. Y la victoria sin paliativos de Feijóo frente a Sánchez provoca, asimismo, daños colaterales, porque si bien el PSOE pierde tres décimas y cuatro escaños para situarse en 112, Vox también paga en sus carnes lo ocurrido para dejarse tres asientos y quedarse en 63. Frente Amplio también crece hasta los 11 diputados.

De modo que el bloque de derechas está ahora en 198 diputados, tres más que el día anterior, mientras que el bloque de izquierdas cede dos asientos hasta los 119. En suma, que el debate ha provocado movimientos intrabloques, con el PP creciendo a costa de la formación de Abascal y la extrema izquierda aprovechando el supremo batacazo de Sánchez, aunque el saldo final beneficia claramente a la derecha, que sale reforzada antes de encarar la recta final de la campaña.

La radiografía a día de hoy es la siguiente: el PP, con el 32,3% de los votos, aventaja al PSOE (26,6) en 5,7 puntos, una brecha sustancial que rompe la tendencia de los últimos días, mientras Vox sigue dando claras muestras de fortaleza para situarse en el 19% pese a dejarse cuatro décimas. De modo que la derecha se va hasta el 51,3% del total de los votos, un porcentaje que permite encarar el final de la campaña con un confortable colchón. Son 22 escaños por encima de la mayoría absoluta, un caudal valiosisimo, pero que, sabiendo cómo se las gasta el sanchismo, debe servir de acicate y nunca para dar el partido por ganado. Feijóo, con su KO a Pedro Sánchez, ha frenado en seco la subida del PSOE, pero quedan ocho días y un debate a cuatro. La Moncloa está más cerca, pero precisamente por eso lo que hay que hacer es no bajar la guardia.