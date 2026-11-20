El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó el pasado jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su candidatura a la presidencia de El Salvador en las elecciones del 28 de febrero de 2027. Lo hizo acompañado de su mano derecha, el vicepresidente del Gobierno, Félix Ulloa, quien también ha presentado su solicitud de inscripción como aspirante a vicemandatario ante los 3.000 simpatizantes que no dudaron en apoyarlos ante el Tribunal Supremo.

El mandatario salvadoreño presentó su candidatura in extremis, agotando hasta el último día que tenían de plazo, que era el 19 de noviembre, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.

Bukele ha apelado a sus seguidores para que salgan a votar el día 28 de febrero y evitar así que «El Salvador vuelva al pasado». Aunque ha reconocido que «las encuestas son bonitas» y que estas auguran que su formación volverá a «hacer historia otra vez», también advierte a los suyos de que «nadie gana con las encuestas», por lo que le ha pedido a los salvadoreños que acudan masivamente a las urnas.

«Nosotros estamos arreglando paso a paso todas las cosas y lo que queremos es no parar de seguir arreglando todo nuestro país hasta que lleguemos a la última escuela, al último hospital, a la última unidad de salud, al último cantón y podamos arreglar todo El Salvador», ha declarado el mandatario a las puertas de dicha instancia electoral.

La reforma que permite la reelección de Bukele

El presidente salvadoreño modificó la Constitución en el año 2025 a través de la Asamblea Legislativa, dominada por su partido Nuevas Ideas, para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales y poder optar a un tercero consecutivo. Esta cámara aprobó y ratificó el 31 de julio, en una sola jornada y sin debate previo, la reforma constitucional de cinco artículos mediante una Carta Magna. Gracias a esta modificación, Bukele volió a ganar las primarias de su formación en julio de ese mismo año.

Esta modificación incluye elevar de los actuales cinco años a seis el período presidencial y suprimir una segunda vuelta en las elecciones. Gracias a ello, Bukele volió a ganar las primarias de su formación en julio de ese mismo año.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas, Bukele mantiene altos índices de popularidad entre la población, principalmente gracias a la disminución masiva de la violencia en las calles y el combate contra las pandillas, pero los ciudadanos todavía demandan mejoras económicas en un país que, a pesar de la difícil situación que ha vivido, ha salido a flote desde la llegada al poder de Nayib.

El modelo de seguridad que se ha implantado en El Salvador ha servido de ejemplo para muchos países de Sudamérica con un gobierno conservador, que se ha ido extendiendo por gran parte de Latinoamérica.