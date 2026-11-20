Neymar no pasa desapercibido en Brasil. El atacante está mostrando uno de sus lados más polémicos desde que regresó al Santos, el club donde se formó. En el último encuentro del equipo frente al Coritiba, el ex del Barcelona se encaró con la afición rival tras ganar 0-1 en el descuento: «¡Dejen de decir tonterías!, ¡Váyanse a la mierda, idiotas!, ¡Váyanse a la mierda!, van a descender a segunda. Tienen que respetarme, respétenme pedazos de mierda».

El jugador se llevo la mano a la oreja para escuchar los comentarios ofensivos de los locales, incluso añadió un poco más de picante al asunto con un gesto que imitaba a un director de orquesta con una batuta. Esta situación recuerda al enfrentamiento contra la grada del Remo, a la que le lanzó besos para después encararse con rivales en el túnel de vestuarios.

Com a vitória do Santos, Neymar falou bastante para alguém do Coritiba. #futebol #coritiba #santos #brasileirao https://t.co/vS945y17JS — ge (@geglobo) November 19, 2026

Las capacidades de Neymar y su estilo desenfadado siempre han sido elementos clave de su marca personal, el jugador mostró un auténtico recital de regates en el encuentro. Sin embargo, desde que regresó a Brasil está yendo al límite. A sus 34 años, está viviendo cada partido con un alto nivel de intensidad, pero sobre todo con un gran significado emocional.

Gabriel Barbosa marcó el único tanto del encuentro en el minuto 92, después de cinco remates a puerta. La victoria es clave para el Santos, que se encuentra en la octava posición de la Brasileirao Serie A, a 29 puntos del liderato que mantiene el Flamengo tras una gran temporada.

Neymar mandó al Coritiba a segunda

El ex del Barcelona y el PSG se encaró con la grada y atacó a uno de los puntos que más duelen, el descenso. La zona baja del campeonato está que arde, aunque el Coritiba se mantiene a salvo con cuatro puntos de margen. Pese a esta provocación del brasileño, el Santos solo está ocho puntos por encima.