Neymar comparte un vídeo de fiesta con Messi: «Borrachos perdidos»

Neymar apura sus últimos días como futbolista en Brasil y su vida actual es lo suficientemente interesante como para que Netflix informe sobre ella. La plataforma de streaming ha publicado un vídeo del brasileño en el que muestra un vídeo guardado en su carrete en el que aparece junto a Messi y Neymar borrachos mientras celebran la Champions League conseguida en el año 2015 en Berlín.

Neymar, Luis Suárez y Messi apuran sus últimos días como futbolistas después de haber formado parte de una de las mejores delanteras de la historia reciente del fútbol. Juntos ganaron una mar de títulos con el Barcelona, siendo la temporada 2014-2015, a las órdenes de Luis Enrique, la de la gran explosión de los tres. Ese año, después de un mal inicio de año, consiguieron la Liga, Copa del Rey y la quinta Champions League de la historia del club después de ganar a la Juventus en la final disputada en Berlín.

Los futbolistas del Barcelona celebraron por todo lo alto la victoria y 11 años después Neymar ha sacado del carrete un vídeo en el que aparece de fiesta junto con Leo Messi y Luis Suárez. Lógicamente, la situación merecía unos bailes y, por lo que deja claro el brasileño, estaban «borrachos perdidos». Ahora el vídeo se ha hecho viral después de que apareciera en un documental realizado al jugador brasileño en Netflix.

El vídeo de Neymar con Messi y Suárez

«Mira Messi», dice mientras señala al futbolista argentino, que aparece medio disfrazado bailando al son de la música. «Suárez, Messi y yo, borrachos», dice mientras ríe el jugador brasileño que está disputando los últimos partidos de su carrera en el Santos, club donde se convirtió en una estrella antes de firmar por el Barcelona.

Neymar watching an old video in his camera roll of Lionel Messi dancing after a Champions League win: “Look at Messi. He was dancing. Luis Suarez, Messi and I. Plastered.” 😭 What a trio 😂 📺 Neymar: The Perfect Chaos https://t.co/FXduWgNN54 — Netflix Sports (@netflixsports) October 7, 2026

Antes de que Neymar fichara por el PSG y Luis Suárez pusiera rumbo al Atlético de Madrid, la famosa MSN ganó una Champions League, un Mundial de Clubes, dos Ligas, una Supercopa de Europa, otra de España y tres Copas del Rey. Además, entre las temporadas 2014 y 2017, en las que jugaron juntos, sumaron para el Barcelona 364 goles y 173 asistencias.