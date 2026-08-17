El Numancia sorprende con Messi, Neymar y Suárez para anunciar a su nuevo fichaje: «No es IA»

El CD Numancia ha tirado de ingenio para anunciar el fichaje de Borja López Menéndez. El equipo quiso jugar a las adivinanzas con sus aficionados. Mediante una publicación en sus redes sociales, mostraron una foto de Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. en el FC Barcelona, junto a un jugador que habían tapado con un fondo negro. El club confirmó que ese futbolista sería su nueva incorporación: «No es IA. Es real. jugará en el Numancia la próxima temporada».

La creatividad tiene sus recompensas. El post ha superado el millón de visitas en ‘X’, una cifra altísima para un conjunto del cuarto escalón del fútbol español. Además, no han engañado a nadie, ya que la imagen es completamente real. El zaguero jugó en el filial del cuadro blaugrana durante la temporada 2016/17. La foto se hizo en un amistoso en Doha frente al Al-Ahli, el canterano participó en el encuentro.

No es IA. Es real. 🤔 Jugará en el #Numancia la próxima temporada pic.twitter.com/ArNvpKQJMW — CD Numancia (@cdnumancia) August 16, 2026

El equipo de Soria quiere volver a la máxima categoría. La última campaña del club en Primera División fue la 2008/09, hace 17 años. Su mejor clasificación histórica fue en el año de debut en la competición, en la temporada 1999/2000, donde consiguieron la 17ª plaza. Sin embargo, tendrán que ir paso a paso y el primer objetivo es llegar a la Primera Federación.

El comunicado del Numancia para anunciar el fichaje de Borja López

El C. D. Numancia ha llegado a un acuerdo con el futbolista Borja López Menéndez, un experimentado zaguero de perfil zurdo que llega a Los Pajaritos procedente del Bellinzona suizo, para que se convierta en nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

Borja López es un potente central de gran envergadura (1,90 metros), formado en la cantera del Sporting de Gijón y con notable experiencia en el fútbol de élite, ya que ha sido jugador del Mónaco, F. C. Barcelona, Hajduk Split, Zulte-Waregem, Leganés o Ceuta, club con el que ascendió a Segunda división.

Nacido el 2 de febrero de 1994 en Gijón, Borja López firma por una temporada con opción a una más en caso de ascenso de categoría.

El nuevo defensa rojillo se incorporará esta semana a los entrenamientos del nuevo proyecto numantino que lidera Lolo Escobar y le deseamos la mejor de las suertes para la próxima campaña en el club rojillo.