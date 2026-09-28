Cortes de luz en Madrid del 28 de septiembre al 4 de octubre: horarios y calles afectadas

El otoño ya se ha estrenado y en los últimos días de septiembre y primeros de octubre Madrid se prepara para semanas en las que tal vez empiecen a bajar las temperaturas, y como no, llegará el cambio de hora. Todo ello, cambiará de alguna manera la ciudad, y la comunidad, y querremos ganar horas de luz como sea, incluso en casa. Por ello es importante tener controlado cualquier apagón que se produzca. De este modo, ya tenemos una semana más la relación de horarios y calles afectadas para los cortes de luz, que de nuevo se producirán.

Desde i-DE que es la distribuidora de Iberdrola, ya se han dado a conocer todos los cortes de luz que se han programado entre hoy lunes y el próximo viernes, no sólo en lo que respecta a la capital sino también, para los municipios colindantes. Y como de costumbre, muchos de ellos van a durar tan sólo unos minutos por lo que no reviste demasiada preocupación, más allá de que tal vez nos pille mientras nos despertamos o estamos desayunando o preparando a los niños para llevarlos al cole. Una pequeña molestia que sin embargo durará poco y no nos tiene que alterar ya que son cortes de luz programados. De todas maneras, conviene tenerlos bien controlados así que toma nota, porque primero te enumeramos las horas en las que el suministro de luz quedará cortado en función de cada zona, y luego las calles al detalle.

Horarios de los cortes de luz en Madrid

En Madrid los horarios de los cortes de luz programados para esta semana, se van a producir principalmente a primera hora de la mañana con duraciones de entre treinta minutos y una hora, aunque también es posible que sean de un par de horas. También habrá a las horas centrales del día y sobre todo a partir de las 15:00 horas. Estos son a continuación, todos los horarios:

28 de septiembre

Arroyomolinos: de 11:30 a 12:30 horas y de 12:30 a 13:30 horas.

de 11:30 a 12:30 horas y de 12:30 a 13:30 horas. Fuenlabrada: de 08:30 a 09:30 horas.

de 08:30 a 09:30 horas. Getafe: de 08:30 a 10:30, de 09:30 a 10:30 y de 11:30 a 13:30 horas.

de 08:30 a 10:30, de 09:30 a 10:30 y de 11:30 a 13:30 horas. Griñón: de 11:00 a 12:00 horas y de 12:15 a 13:15 horas.

de 11:00 a 12:00 horas y de 12:15 a 13:15 horas. Humanes de Madrid: de 08:30 a 09:30 horas.

de 08:30 a 09:30 horas. Las Rozas de Madrid: de 08:30 a 11:30 horas.

de 08:30 a 11:30 horas. Madrid capital: de 08:00 a 09:00, de 08:00 a 10:00, de 08:00 a 11:00, de 09:00 a 09:20, de 10:15 a 10:20, de 11:30 a 11:45 y de 11:30 a 13:30 horas.

de 08:00 a 09:00, de 08:00 a 10:00, de 08:00 a 11:00, de 09:00 a 09:20, de 10:15 a 10:20, de 11:30 a 11:45 y de 11:30 a 13:30 horas. Móstoles: de 08:30 a 08:45, de 08:30 a 10:30, de 08:45 a 09:00, de 10:30 a 12:30, de 12:30 a 14:30 y de 14:30 a 16:30 horas.

de 08:30 a 08:45, de 08:30 a 10:30, de 08:45 a 09:00, de 10:30 a 12:30, de 12:30 a 14:30 y de 14:30 a 16:30 horas. Paracuellos de Jarama: de 09:00 a 09:30 y de 15:00 a 15:30 horas.

de 09:00 a 09:30 y de 15:00 a 15:30 horas. Valdemoro: de 08:30 a 10:00, de 10:15 a 11:45 y de 12:00 a 14:00 horas.

de 08:30 a 10:00, de 10:15 a 11:45 y de 12:00 a 14:00 horas. Villanueva de la Cañada: de 09:30 a 10:15 horas.

de 09:30 a 10:15 horas. Zarzalejo: de 08:15 a 08:45 y de 15:30 a 16:00 horas.

29 de septiembre

Alcorcón: de 12:00 a 13:00 horas.

de 12:00 a 13:00 horas. Batres: de 11:30 a 13:30 horas.

de 11:30 a 13:30 horas. El Bosque (Villaviciosa de Odón): de 09:00 a 11:00 horas.

de 09:00 a 11:00 horas. Galapagar: de 08:30 a 10:30 horas.

de 08:30 a 10:30 horas. Getafe: de 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 17:00 horas.

de 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 17:00 horas. Madrid capital: de 07:30 a 08:00, de 08:00 a 08:30, de 08:15 a 08:30, de 08:15 a 09:45, de 08:35 a 08:45, de 08:35 a 08:55, de 09:30 a 10:00, de 10:40 a 11:00, de 12:30 a 12:50, de 13:30 a 13:50, de 15:30 a 16:00 y de 19:00 a 19:30 horas.

de 07:30 a 08:00, de 08:00 a 08:30, de 08:15 a 08:30, de 08:15 a 09:45, de 08:35 a 08:45, de 08:35 a 08:55, de 09:30 a 10:00, de 10:40 a 11:00, de 12:30 a 12:50, de 13:30 a 13:50, de 15:30 a 16:00 y de 19:00 a 19:30 horas. Móstoles: de 08:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30, de 12:30 a 14:30 y de 14:30 a 16:30 horas.

de 08:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30, de 12:30 a 14:30 y de 14:30 a 16:30 horas. Navalcarnero: de 08:00 a 08:30 y de 18:30 a 19:00 horas.

de 08:00 a 08:30 y de 18:30 a 19:00 horas. Paracuellos de Jarama: de 00:15 a 02:15 horas.

de 00:15 a 02:15 horas. Pinto: de 09:00 a 11:00 horas.

de 09:00 a 11:00 horas. Pozuelo de Alarcón: de 08:15 a 08:30 y de 16:15 a 16:30 horas.

de 08:15 a 08:30 y de 16:15 a 16:30 horas. Zarzalejo: de 08:15 a 08:45 y de 15:30 a 16:00 horas.

30 de septiembre

Colmenar Viejo: de 09:00 a 09:30 y de 17:30 a 18:00 horas.

de 09:00 a 09:30 y de 17:30 a 18:00 horas. El Álamo: de 09:00 a 11:00 horas.

de 09:00 a 11:00 horas. Fresno de Torote: de 09:30 a 10:30 horas.

de 09:30 a 10:30 horas. Las Matas-Pinar-Monte Rozas: de 08:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 horas.

de 08:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 horas. Las Rozas de Madrid: de 08:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 horas.

de 08:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 horas. Madrid capital: de 00:00 a 04:00, de 02:00 a 03:00, de 03:00 a 06:00 y de 08:30 a 10:15 horas.

de 00:00 a 04:00, de 02:00 a 03:00, de 03:00 a 06:00 y de 08:30 a 10:15 horas. Moralzarzal: de 08:30 a 10:30 y de 13:00 a 13:30 horas.

de 08:30 a 10:30 y de 13:00 a 13:30 horas. Móstoles: de 08:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30 y de 12:30 a 14:30 horas.

de 08:30 a 10:30, de 10:30 a 12:30 y de 12:30 a 14:30 horas. Navalcarnero: de 08:00 a 09:00, de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

de 08:00 a 09:00, de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas. Serracines (Fresno de Torote): de 09:30 a 10:30 horas.

de 09:30 a 10:30 horas. Zarzalejo: de 08:15 a 08:45 y de 14:00 a 14:30 horas.

1 de octubre

Collado Villalba: de 08:00 a 08:30 y de 16:00 a 16:30 horas.

de 08:00 a 08:30 y de 16:00 a 16:30 horas. Getafe: de 08:30 a 10:30 y de 11:30 a 13:30 horas.

de 08:30 a 10:30 y de 11:30 a 13:30 horas. Las Rozas de Madrid: de 08:30 a 10:30 horas.

de 08:30 a 10:30 horas. Madrid capital: de 07:00 a 07:30, de 07:30 a 08:00, de 14:30 a 15:00 y de 19:00 a 19:30 horas.

de 07:00 a 07:30, de 07:30 a 08:00, de 14:30 a 15:00 y de 19:00 a 19:30 horas. Valdetorres de Jarama: de 09:00 a 11:00 horas.

2 de octubre

Brunete: de 00:30 a 02:00 horas.

de 00:30 a 02:00 horas. Madrid capital: de 04:00 a 06:00 horas.

de 04:00 a 06:00 horas. Navalcarnero: de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00 horas.

de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00 horas. Villaviciosa de Odón: de 03:00 a 04:00 horas.

de 03:00 a 04:00 horas. Zarzalejo: de 08:30 a 09:00 y de 12:00 a 12:30 horas.

Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid

Una vez hemos visto los horarios, queremos señalar cuáles son también las calles que van a estar cortadas. Te dejamos primero las de la capital y luego, las de municipios cercanos.

Madrid capital

28 de septiembre: calles Bonetero, José Rodríguez Pinilla, Macarena, Carrera de San Jerónimo, Cruz, Núñez de Arce, Príncipe, Echegaray, Alcalá, Virgen de los Peligros, Itálica, San Telmo y Triana, además de la plaza de Canalejas.

calles Bonetero, José Rodríguez Pinilla, Macarena, Carrera de San Jerónimo, Cruz, Núñez de Arce, Príncipe, Echegaray, Alcalá, Virgen de los Peligros, Itálica, San Telmo y Triana, además de la plaza de Canalejas. 29 de septiembre: avenida Rafaela Ybarra; calles Cocheros, Dolores Barranco, Felipe Castro, Jesús Montoya, Madridejos, Mariano Vela, Máximo Carazo, Perpetua Díaz, Rodrigo Uhagón, Américo Castro, San Dalmacio, San Norberto, Fernanflor, Marqués de Cubas, Ponzano, Santa Engracia, Alfonso XI, Alfonso XII, Antonio Maura, Juan de Mena, Montalbán, Juan Esplandiú y Marqués de Lozoya; además de las plazas de las Cortes y de la Lealtad.

avenida Rafaela Ybarra; calles Cocheros, Dolores Barranco, Felipe Castro, Jesús Montoya, Madridejos, Mariano Vela, Máximo Carazo, Perpetua Díaz, Rodrigo Uhagón, Américo Castro, San Dalmacio, San Norberto, Fernanflor, Marqués de Cubas, Ponzano, Santa Engracia, Alfonso XI, Alfonso XII, Antonio Maura, Juan de Mena, Montalbán, Juan Esplandiú y Marqués de Lozoya; además de las plazas de las Cortes y de la Lealtad. 30 de septiembre: avenida de Filipinas; calles Baleares, Eduardo Marquina, Fernán Caballero, Inmaculada Concepción, Joaquín Martínez Borreguero, María Guerrero, Marqués de Jura Real, Parador del Sol, Cea Bermúdez, Eustaquio Rodríguez, Lucio del Valle, Vallehermoso, Galería Vallehermoso, Marqués de la Valdavia y Sebastián Elcano; plaza Teniente Alcalde Pérez Pillado y paseo de Santa María de la Cabeza.

avenida de Filipinas; calles Baleares, Eduardo Marquina, Fernán Caballero, Inmaculada Concepción, Joaquín Martínez Borreguero, María Guerrero, Marqués de Jura Real, Parador del Sol, Cea Bermúdez, Eustaquio Rodríguez, Lucio del Valle, Vallehermoso, Galería Vallehermoso, Marqués de la Valdavia y Sebastián Elcano; plaza Teniente Alcalde Pérez Pillado y paseo de Santa María de la Cabeza. 1 de octubre: calles Isabel Clara Eugenia, Antonia Usera, Carlos Marín, Dolores Barranco, Isidra Jiménez, Jaspe, José Bielsa, Nicolás Sánchez, Nicolás Usera y Pablo Ortiz.

calles Isabel Clara Eugenia, Antonia Usera, Carlos Marín, Dolores Barranco, Isidra Jiménez, Jaspe, José Bielsa, Nicolás Sánchez, Nicolás Usera y Pablo Ortiz. 2 de octubre: calle Santiago Rusiñol, número 8.

Municipios de Madrid

28 de septiembre

Arroyomolinos: calle Juan de la Cierva y acceso Benjamín Franklin.

calle Juan de la Cierva y acceso Benjamín Franklin. Fuenlabrada: calles Palencia y Zamora.

calles Palencia y Zamora. Getafe: calles Valencia, Almagro, Garcilaso, Salvador y Galicia, además de la avenida de Aragón.

calles Valencia, Almagro, Garcilaso, Salvador y Galicia, además de la avenida de Aragón. Griñón: calles Irlanda e Italia y avenida de Europa.

calles Irlanda e Italia y avenida de Europa. Humanes de Madrid: avenida de la Industria y calle Timanfaya.

avenida de la Industria y calle Timanfaya. Las Rozas de Madrid: calle Escudo y carretera Rozas-Escorial (M-505).

calle Escudo y carretera Rozas-Escorial (M-505). Móstoles: calles Educación y Montevideo y avenida Iker Casillas.

calles Educación y Montevideo y avenida Iker Casillas. Paracuellos de Jarama: calles Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Río Segura.

calles Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Río Segura. Valdemoro: avenida Reyes Católicos y calles Alcalde Antonio Pariente Cuesta, Alcalde José Huete López, Narváez, Callejón Rey y San Vicente de Paúl.

avenida Reyes Católicos y calles Alcalde Antonio Pariente Cuesta, Alcalde José Huete López, Narváez, Callejón Rey y San Vicente de Paúl. Villanueva de la Cañada: avenida Gaudí y calles Don Quijote, Dulcinea y Espejo.

avenida Gaudí y calles Don Quijote, Dulcinea y Espejo. Zarzalejo: avenida de la Estación; calles Berrueco, Chapina, Eras, Fuente, La Gargantilla, Piojal y San Román; camino Puente, pasaje Berrueco y paseo Trece.

29 de septiembre

Alcorcón: avenida de los Castillos y calle Gardenias.

avenida de los Castillos y calle Gardenias. Batres: avenida del Valle y calles Naranjo de Bulnes, Peñalara, Teide y Teleno.

avenida del Valle y calles Naranjo de Bulnes, Peñalara, Teide y Teleno. El Bosque (Villaviciosa de Odón): calle Turia.

calle Turia. Galapagar: caminos Encina del Potro y Fuente del Puerco.

caminos Encina del Potro y Fuente del Puerco. Getafe: calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca.

calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca. Móstoles: calles Chile y Veracruz.

calles Chile y Veracruz. Navalcarnero: calle Madrid y camino Carril Toledano.

calle Madrid y camino Carril Toledano. Paracuellos de Jarama: calles Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Río Segura.

calles Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y Río Segura. Pinto: calles Concepción, Ecuador y Molino.

calles Concepción, Ecuador y Molino. Pozuelo de Alarcón: avenida Monte Alina y calles Poniente, Saliente, Transversal Dos, Transversal Tres y Transversal Una.

avenida Monte Alina y calles Poniente, Saliente, Transversal Dos, Transversal Tres y Transversal Una. Zarzalejo: avenida de la Estación; calles Berrueco, Chapina, Eras, Fuente, La Gargantilla, Piojal y San Román; camino Puente, pasaje Berrueco y paseo Trece.

30 de septiembre

Colmenar Viejo: avenida de los Reyes, calles Perfumería y Pradillo y paseo de la Mina.

avenida de los Reyes, calles Perfumería y Pradillo y paseo de la Mina. El Álamo: calles Eras Altas, Pozo y Pradillo de la Villa.

calles Eras Altas, Pozo y Pradillo de la Villa. Fresno de Torote: calles Fernán González, Fernando III, García Acevedo, García Fernández, Infante García, Infantes de Lara y Sancho García.

calles Fernán González, Fernando III, García Acevedo, García Fernández, Infante García, Infantes de Lara y Sancho García. Las Matas-Pinar-Monte Rozas (Las Rozas de Madrid): avenida Lazarejo.

avenida Lazarejo. Las Rozas de Madrid: calles Salvia, Espliego, Fresno, Mimosa y Tamarindo y camino de Perales.

calles Salvia, Espliego, Fresno, Mimosa y Tamarindo y camino de Perales. Moralzarzal: camino de Alpedrete.

camino de Alpedrete. Móstoles: plaza Fuensanta.

plaza Fuensanta. Navalcarnero: calles Feliciano Hernández y Santa Isabel.

calles Feliciano Hernández y Santa Isabel. Serracines (Fresno de Torote): avenida de la Reguerilla; calles de la Higuera, Río Torote y Vermudo II; camino de Valdeavero y travesía García Acevedo.

avenida de la Reguerilla; calles de la Higuera, Río Torote y Vermudo II; camino de Valdeavero y travesía García Acevedo. Zarzalejo: avenida de la Estación; calles Berrueco, Chapina, Eras, Fuente, La Gargantilla, Piojal y San Román; camino Puente, pasaje Berrueco y paseo Trece.

1 de octubre

Collado Villalba: calles Juan XXIII, Marqués de la Valdavia, Pío XII y Real.

calles Juan XXIII, Marqués de la Valdavia, Pío XII y Real. Getafe: avenida de España y calles Hospitalet de Llobregat y Lérida.

avenida de España y calles Hospitalet de Llobregat y Lérida. Las Rozas de Madrid: calles Espliego, Fresno, Mimosa y Tamarindo y camino de Perales.

calles Espliego, Fresno, Mimosa y Tamarindo y camino de Perales. Valdetorres de Jarama: calles Arroyo de los Berros y Arroyo Molinillos.

2 de octubre

Brunete: calles Andalucía, Ávila, Calvario, Cardeñas, Carmen, Eras, Escorial, Francisco Falagán de Abajo, Pilar, Ramón de la Morena, Residencial Eras y San Mateo y carretera de la Soledad.

calles Andalucía, Ávila, Calvario, Cardeñas, Carmen, Eras, Escorial, Francisco Falagán de Abajo, Pilar, Ramón de la Morena, Residencial Eras y San Mateo y carretera de la Soledad. Navalcarnero: avenida Mari-Martín, calles Las Suertes y Pastoreo y paseo Dehesa María Martín.

avenida Mari-Martín, calles Las Suertes y Pastoreo y paseo Dehesa María Martín. Villaviciosa de Odón: calles Cueva Mora, Federico García Lorca, Fuentecilla, León Felipe, Pasaje de los Poetas y Rafael Alberti; camino Sacedón, paseo Cueva Mora, plaza Parador y travesías Cueva Mora, Fuentecilla y Sacedón.

calles Cueva Mora, Federico García Lorca, Fuentecilla, León Felipe, Pasaje de los Poetas y Rafael Alberti; camino Sacedón, paseo Cueva Mora, plaza Parador y travesías Cueva Mora, Fuentecilla y Sacedón. Zarzalejo: avenida de la Estación; calles Berrueco, Chapina, Eras, Fuente, La Gargantilla, Piojal y San Román; camino Puente, pasaje Berrueco y paseo Trece.

Con todos los listados que te acabamos de dejar, ya podremos estar preparados ante los cortes de luz en Madrid esta semana, pero además desde i-DE advierten que los trabajos de mantenimiento y reparación de averías puede acabar antes de tiempo, por lo que puede darse el caso de que el servicio se restablezca antes de lo esperado así que si nos vemos sin luz, no debemos hacer nada ni tocar la instalación. De hacerlo podría producirse un accidente si la luz vuelve antes de tiempo.