Precio de la gasolina hoy 27 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde están las gasolineras más baratas de Madrid en el último domingo de septiembre
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
Ni el aceite ni los aditivos: el sencillo truco para ahorrar gasolina recomendado por un profesor de autoescuela
Llegamos al último domingo del mes de septiembre por lo que finalizará el descuento de 5 céntimos el litro de gasolina, y es posible que los conductores tengan que enfrentarse en nada a una nueva subida en el precio del combustible en Madrid, y en toda España. Quizás por ello quieras aprovechar el día para llenar el depósito de cara a esta semana y para ello, será importante saber dónde están las gasolineras más baratas.
Sabemos que no es lo mismo repostar en pleno centro que hacerlo en las afueras o en algún municipio cercano, de modo que para estar seguros de que podemos ahorrar al máximo, es clave saber dónde se ubican exactamente las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que se han reportado por parte de las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y para primera hora de hoy domingo 27 de septiembre.
Precio de la gasolina hoy 27 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos del Geoportal, las gasolineras más baratas hoy en Madrid son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 2.019 €/l.
Diésel
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: 1.789 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo 1, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.789 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
- Área 117. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.799 €/l.
Con todas estas opciones ya sabes dónde están localizadas las gasolineras más baratas de Madrid, a primera hora de hoy domingo pero si deseas hacer consulta en otro momento, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y hacer la búsqueda filtrando por municipio y tipo de combustible y viendo resultados en forma de listado como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo: