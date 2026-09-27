Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 27 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Dónde están las gasolineras más baratas de Madrid en el último domingo de septiembre

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precio gasolina 27 septiembre Madrid
Blanca Espada

Llegamos al último domingo del mes de septiembre por lo que finalizará el descuento de 5 céntimos el litro de gasolina, y es posible que los conductores tengan que enfrentarse en nada a una nueva subida en el precio del combustible en Madrid, y en toda España. Quizás por ello quieras aprovechar el día para llenar el depósito de cara a esta semana y para ello, será importante saber dónde están las gasolineras más baratas.

Sabemos que no es lo mismo repostar en pleno centro que hacerlo en las afueras o en algún municipio cercano, de modo que para estar seguros de que podemos ahorrar al máximo, es clave saber dónde se ubican exactamente las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que se han reportado por parte de las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y para primera hora de hoy domingo 27 de septiembre.

Precio de la gasolina hoy 27 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal, las gasolineras más baratas hoy en Madrid son estas:

Gasolina 95

  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.749 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l.
  • Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l.
  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
  • T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l.
  • Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l.
  • T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l.
  • Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l.
  • Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l.
  • Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l.
  • Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l.
  • Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l.
  • Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l.
  • Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
  • Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l.
  • E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
  • BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l.
  • Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
  • Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l.
  • BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l.
  • BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l.
  • Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
  • Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
  • Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
  • Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l.
  • Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l.
  • Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l.
  • BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l.
  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l.
  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
  • T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: 1.789 €/l.
  • Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo 1, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.789 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
  • Área 117. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
  • Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l.
  • Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
  • Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l.
  • Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.799 €/l.

Con todas estas opciones ya sabes dónde están localizadas las gasolineras más baratas de Madrid, a primera hora de hoy domingo pero si deseas hacer consulta en otro momento, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y hacer la búsqueda filtrando por municipio y tipo de combustible y viendo resultados en forma de listado como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo:

precio gasolina 27 septiembre Madrid
Mapa de Madrid en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

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