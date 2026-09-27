Llegamos al último domingo del mes de septiembre por lo que finalizará el descuento de 5 céntimos el litro de gasolina, y es posible que los conductores tengan que enfrentarse en nada a una nueva subida en el precio del combustible en Madrid, y en toda España. Quizás por ello quieras aprovechar el día para llenar el depósito de cara a esta semana y para ello, será importante saber dónde están las gasolineras más baratas.

Sabemos que no es lo mismo repostar en pleno centro que hacerlo en las afueras o en algún municipio cercano, de modo que para estar seguros de que podemos ahorrar al máximo, es clave saber dónde se ubican exactamente las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que se han reportado por parte de las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y para primera hora de hoy domingo 27 de septiembre.

Precio de la gasolina hoy 27 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal, las gasolineras más baratas hoy en Madrid son estas:

Gasolina 95

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 100. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo 1, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.799 €/l.

Con todas estas opciones ya sabes dónde están localizadas las gasolineras más baratas de Madrid, a primera hora de hoy domingo pero si deseas hacer consulta en otro momento, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y hacer la búsqueda filtrando por municipio y tipo de combustible y viendo resultados en forma de listado como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo: