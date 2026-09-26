Las familias marroquíes de Ceuta amplían ilegalmente sus viviendas para acoger a los invasores

Muchas familias marroquíes de Ceuta están ampliando ilegalmente sus viviendas para dar acogida a los invasores. Las calles de la parte alta del barrio de Azcarate son sólo un ejemplo del laberinto de calles estrechas, y algunas sin salida, que dibujan la arquitectura de Ceuta. Calles sin ninguna vigilancia más allá de las de sus propios habitantes.

En esta zona, el trasiego de material de construcción entre las familias marroquíes no descansa y ha dejado sin existencias al ciudadano ceutí que necesita hacer cualquier obra. Ladrillos, cemento o pintura son algunos de los materiales que han desaparecido para los ceutíes.

La ingente mano de obra ilegal que ha llegado este verano a la ciudad levanta nuevas plantas sobre las existentes para lucrarse con el alto rendimiento del alquiler de espacios pequeños para los asaltantes: los famosos pisos patera.

OKDIARIO ha grabado una de esas construcciones (la más accesible) hasta que el reportero fue descubierto; posteriormente, los obreros se retiraron de la obra para perseguir, sin éxito, al periodista.

Los pisos patera en Ceuta

La sospecha de que algunas ampliaciones se destinan a alojar a personas llegadas desde Marruecos ha pasado a ser una certeza. Hay antecedentes concretos en los barrios de la ciudad. La Policía Nacional localizó esta semana a 28 invasores hacinados en dos inmuebles: uno en la barriada de El Príncipe y otro en Loma Colmenar. Uno estaba todavía en construcción y carecía de agua corriente y electricidad. Los responsables cobraban por el alojamiento y, en algunos casos, aceptaban trabajos de reforma o ampliación como pago.

El Gobierno ceutí también ha reconocido un «aumento» de las denuncias por obras sin licencia, especialmente nuevas plantas y modificaciones de edificios existentes.

Más de 10.000 ilegales ocultos

De igual manera, más de 10.000 inmigrantes ilegales permanecen ocultos en pisos patera, garajes, locales y casas abandonadas de Ceuta, esperando su oportunidad para viajar a Algeciras o Málaga, según datos aportados a este medio por fuentes policiales.

«La ciudad está plagada de inmigrantes ilegales, ya sea ocultos por familiares o amigos, escondidos en pisos patera, viviendas okupadas o en campamentos improvisados en los montes que rodean Ceuta», puntualiza una fuente policial. La misma fuente insiste en que «de ahí salieron los miles de inmigrantes que colapsaron el traslado de los acampados en la Playa del Trampolín».