El PSOE del alcalde se abstiene y permite aprobar la moción de Vox en defensa de Ceuta en Villarreal (Castellón)

El Ayuntamiento de Villarreal (Castellón), gobernado por PSOE y Compromís, ha aprobado la moción de la portavoz de Vox, Irene Herrero, en defensa de Ceuta y Melilla, tras lograr la abstención del grupo socialista, mayoritario en el Pleno. El alcalde, el socialista José Benlloch, ha sido quien ha defendido en primera persona la abstención de su grupo. En una parte de la argumentación, y tras reconocer que estaba de acuerdo con varios puntos de la citada moción impulsada por Vox, también ha manifestado que en Ceuta «las cosas no se están haciendo bien y han de hacerse mejor», en referencia al modo como el gobierno de Sánchez está gestionando la crisis tras la invasión. Por su parte, Irene Herrero ha defendido, entre otras cuestiones, que Ceuta y Melilla «son España» y que la soberanía «no se negocia».

En concreto, el socialista José Benlloch ha señalado que «nosotros estamos con Ceuta, estamos diciéndole al Gobierno de España y al presidente que podrían haberse hecho las cosas mejor, que no se están haciendo bien y que han de hacerse bien. No puedo decirlo más alto ya», si bien ha manifestado cuestiones de convivencia para no votar a favor.

Villarreal es la segunda ciudad de la provincia de Castellón tras la capital. De ahí la importancia que para Vox tiene haber sacado adelante la moción de apoyo a Ceuta. Los socialistas presentaron varias enmiendas a la moción de Vox, pero esta última formación las rechazó. De ahí que finalmente los socialistas se abstuvieran.

En el debate sobre esa moción, el alcalde socialista ha mantenido, entre otros argumentos, que se siente «muy orgulloso de ser español y poder hablar en valenciano, porque el idioma valenciano también es español». Benlloch también ha dicho a la edil de Vox que estaba de acuerdo, entre otras cuestiones, «en la condena a los movimientos migratorios descontrolados».

La moción ha salido adelante con los votos de Vox y PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís y del edil no adscrito. El socialista Benlloch, que ha sido quien en el pleno ha explicado el porqué de la abstención socialista en un tema de máxima sensibilidad en el PSOE, con el presidente del Gobierno como principal señalado, anunció a inicios de este mes su intención de presentarse a la reelección a la alcaldía. Si gana, será su quinta legislatura.