Vox lleva al Parlament balear un debate urgente sobre la soberanía española de Ceuta

El pleno del Parlament del próximo martes debatirá una nueva proposición no de ley (PNL), en este caso presentada por Vox, para discutir sobre la «soberanía española» de Ceuta, mientras que los partidos de la oposición se han preguntado si es «el lugar más idóneo».

Así lo ha avanzado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante su comparecencia en la rueda de prensa ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces.

El diputado de Unidas Podemos (UP), José María García, ha argumentado que, desde su punto de vista, esto es una «anomalía política» para Baleares y ha planteado sus dudas porque la Cámara se vaya a debatir sobre la «españolidad» del islote de Perejil o las Chafarinas.

En ese sentido, ha remarcado que «nadie» discute que el Perejil es español y ha criticado que los parlamentarios dediquen un «tiempo precioso» a hablar sobre este tema, en lugar de hacerlo sobre vivienda, movilidad o medioambiente.

En la misma línea ha ido el diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha recalcado que hace unos plenos ya se debatió otra iniciativa del PP similar y ha ironizado al sugerir que el Parlament pueda crear una comisión permanente sobre Ceuta para que se dejen de llevar al pleno estos temas.

Ni el PSIB ni el PP se han pronunciado sobre este asunto, aunque se prevé que los populares no serán la única formación que apoyará esta Proposición No de Ley que defenderá en la tribuna de oradores el partido liderado por Santiago Abascal.

Por otra parte, en las últimas horas, la Policía Nacional ha detenido en Ceuta a un inmigrante ilegal marroquí e identificado a otro que también llegó con la invasión del mes de julio, acusados de la última agresión sexual a una menor de edad junto a la desalinizadora de la playa del Trampolín.

Los hechos, confirmados a OKDIARIO por fuentes policiales, tuvieron lugar a las 2:00 de la madrugada de este lunes, cuando los agresores sorprendieron a la víctima y la arrastraron hasta el muro de la desalinizadora donde agredieron sexualmente a la menor de edad.

El caso lo investiga la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura de Policía Nacional de Ceuta y ha detenido a uno de los presuntos autores de la agresión sexual e identificado a otro que estuvo presente. En ningún caso hubo penetración, pero sí agresión sexual a la víctima, según la investigación.