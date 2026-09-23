Vox arrincona al Gobierno por el «pucherazo» destapado por OKDIARIO: «Ustedes ya no convencen ni a los muertos»

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez por el «pucherazo» destapado por OKDIARIO en las elecciones generales de 2023 con los votos desde Argentina con pasaportes de ciudadanos muertos. La dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal ha castigado al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, diciéndole que en el PSOE ya «no convencen ni a los muertos».

«¿Hasta dónde piensa llegar su Gobierno en sus actos contra la nación?», ha preguntado Millán a Bolaños en una sesión de control al Gobierno en el Congreso marcada por la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, que se encuentra en Estados Unidos con motivo de la Asamblea de la ONU.

Después de la primera contestación de Bolaños, quien se ha limitado a ironizar con lo similar, en su opinión, de las preguntas de PP y Vox, Rodríguez de Millán le ha insistido en que «son millones de españoles los que se están haciendo» la misma pregunta. «Porque resulta que la mujer del presidente del Gobierno va a ser la primera que se siente delante de un jurado popular y, afortunadamente, le va a juzgar un juez y no el PSOE, que es lo que a usted le gustaría».

«¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Le van a mandar un narcotraficante también al jurado popular como hicieron con la magistrada que investigó al hermano de Sánchez? ¿Nos lo van a mandar a nosotros?», ha preguntado directamente la portavoz de Vox a Bolaños. «Cómo no será su Gobierno, que hasta el narcotraficante les ha dicho a ustedes que no», ha comentado a continuación.

Centrada ya en los pucherazos electorales del PSOE, Millán ha incidido en que «la gran reforma de la Justicia» que proponía Sánchez «era amedrentar a los jueces por hacer su trabajo». «Porque su partido, literalmente, está mandando cartas a sus afiliados para presionar al Supremo por haber suspendido su golpe electoral», ha recordado a Bolaños.

«¿Cuántos años llevan ustedes fabricando falsos votantes?», ha cuestionado la dirigente conservadora. «Porque también habrían pedido pasaportes falsos de fallecidos en Argentina para las elecciones del año 2023. Ese es el mismo pucherazo que ustedes tienen preparado para 2027», ha añadido, citando la información exclusiva destapada por OKDIARIO.

«Ustedes se han creído que España es como su sede de Ferraz, donde se puede extorsionar a la gente y comprar voluntades sin consecuencia, el fraude y la violencia como forma de mantenerse en el poder», ha dicho también Pepa Millán, haciendo hincapié en la importancia de que, desde el Gobierno de Sánchez, «exculpen a Marruecos a cambio de la vida de los ceutíes» tras la invasión o que «se dediquen a fabricar falsos votantes porque a estas alturas ustedes ya no convencen ni a los muertos».

«Aquí los únicos responsables de la violencia que sufren, desde los españoles de a pie hasta los jueces, son el Gobierno que nos amenaza a nosotros, pero dígale a su jefe –en referencia a Pedro Sánchez– que vamos a seguir yendo a los tribunales y a donde haga falta, que esta oposición va a ser mayor que sus amenazas para echarles a ustedes del Gobierno», ha finalizado Pepa Millán en su intervención en el Congreso.