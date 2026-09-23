El PNV gastó 5,4 millones en ampliar la residencia oficial del lehendakari con un nuevo edificio para eventos y banquetes

El Gobierno vasco del PNV destinó 5,4 millones de euros públicos a ampliar la residencia oficial del lehendakari, el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria, con un nuevo edificio para eventos y banquetes levantado en sus jardines. El inmueble, bautizado como Elkargunea, tiene cocina completa, comedor privado, espacios de catering y salas de recepción de invitados.

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno adjudicó la obra el 27 de marzo de 2023 a la constructora BYCAM Servicios, Edificios e Infraestructuras, S.A., que se impuso a otras seis empresas. El precio ha sido de 4.476.929,70 euros más 940.155,24 euros de IVA, un total de 5.417.084,94 euros, repartidos en dos anualidades: 2.869.825,34 euros en 2023 y 2.547.259,60 euros en 2024. El contrato se formalizó el 2 de mayo de 2023.

El proyecto arrancó en 2019, bajo el mandato de Iñigo Urkullu, con un primer expediente de Lehendakaritza para redactar el anteproyecto y el proyecto de ejecución, adjudicado en febrero de 2020 a API Oficina de Arquitectura. La memoria justificativa de la contratación, elaborada por el Ejecutivo de coalición PNV-PSOE, admite «la necesidad de una construcción estable que sustituya la actual solución» que se daba a los eventos de Ajuria Enea, que se resolvían con una carpa desmontable considerada «respuesta insuficiente».

La propia memoria del proyecto reconoce que, tras las reuniones con la propiedad, «el edificio resultante es sensiblemente mayor que la propuesta de concurso». El Elkargunea suma 1.248,20 metros cuadrados construidos cerrados y una superficie computable total de 1.332,05 metros cuadrados, con una planta a cota de jardín y otra inferior.

La planta baja alberga un hall de recepción, el espacio para eventos, guardarropía, enfermería, una sala de recepción de invitados, una sala de control y traducción, un almacén de material audiovisual y espacios de catering en los flancos opuestos de la sala. En la planta inferior se ubican un comedor privado, cocina completa, sala de prensa, almacén de mobiliario, aseos de invitados y vestuarios de personal con camerino para artistas.

La memoria constructiva, redactada para el Departamento de Presidencia, recoge que la licencia de actividad del edificio, conforme a la Ley 3/1998 de Medio Ambiente del País Vasco, lo clasifica como «establecimiento de espectáculos públicos o actividades recreativas para 300 personas o más».

El diseño es tan exclusivo como el uso. El edificio se materializa en «una piel de vidrio» sobre una estructura de doce parejas de pilares, precedido por una «ligerísima marquesina de acero pulido de diseño orgánico». El falso techo de la sala principal ha corrido a cargo del artista local Javier Riaño, con el objetivo de que constituya «una obra de arte en sí misma admirable desde cualquier punto de vista en un evento multitudinario».

Para levantar el inmueble se han trasplantado y talado árboles del recinto y se han destruido setos y caminos de los jardines del centenario palacio. El proyecto contemplaba además la demolición de la explanada y del edificio auxiliar de eventos existente, de 329,53 metros cuadrados, y el trasplante de los ejemplares afectados a la zona central del jardín.

La obra, con un plazo inicial de 15 meses, ha sufrido tres ampliaciones de plazo aprobadas en julio de 2024, diciembre de 2024 y enero de 2025, que han prolongado su ejecución hasta marzo de 2025. En ese periodo, Imanol Pradales relevó a Urkullu al frente del Gobierno vasco, en junio de 2024, y ha sido quien ha heredado y estrenado el edificio.

El proyecto se ha desarrollado sin que el Ejecutivo PNV-PSOE lo haya presentado públicamente. El Elkargunea terminó en junio de 2025 y desde entonces ha acogido eventos y cócteles en unas instalaciones que no están abiertas al público. El Gobierno vasco ha optado por no celebrar una inauguración oficial de esta ampliación de Ajuria Enea.

Los 5,4 millones de euros del contrato no incluyen el mobiliario ni el equipamiento necesario para su funcionamiento diario, que abarca una zona audiovisual, por lo que el gasto total podría alcanzar los 6 millones de euros. Pese a ello, el propio Pradales se ha mostrado orgulloso del nuevo edificio y lo ha enseñado ufano en entrevistas para televisión.