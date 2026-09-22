Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suiza con desayuno e Internet rápido a cambio de crear la web y los contenidos de una empresa 25 horas semanales

¿Quién no ha pensado alguna vez en pasar unas semanas en Suiza sin pagar ni un franco de alojamiento? Para quien trabaja con el portátil desde cualquier sitio ya no suena a fantasía. Una anfitriona de Grenchen, en el cantón de Soleura, ofrece cama, desayuno y conexión rápida a quien le ayude a levantar su web y a producir contenidos.

La oferta pide cinco horas de trabajo al día, unas 25 a la semana, con dos días libres, y admite estancias de dos a tres semanas. A cambio hay cama en un dormitorio compartido, desayuno diario e Internet de alta velocidad. Eso sí, la propuesta tiene requisitos muy concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una plataforma de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Suiza

La anfitriona se llama Rosemery y dirige un negocio con un departamento de marca y contenidos. Busca especialistas en negocio, redes sociales, diseño web y branding para «llevar el negocio al siguiente nivel». Su perfil suma siete reseñas con una nota de 5 sobre 5 y responde al 80% de las solicitudes en menos de un día.

¿Y dónde está exactamente? Grenchen está en el cantón de Soleura, entre el Jura y el río Aar, con una tradición relojera que la oficina de turismo de la región del Jura convierte en visitas guiadas. No es la Suiza de postal, pero sí una zona verde y tranquila entre Berna y Basilea.

Solo está incluido el desayuno, aunque hay cocina equipada para preparar el resto. Completan el paquete lavandería gratuita, un espacio de trabajo y esa conexión rápida que cualquier diseñador agradece. Quienes ya han pasado por allí hablan de un ambiente familiar y de una anfitriona que «transmite sus conocimientos como líder».

Las tareas tecnológicas y el horario

El trabajo consiste en generar, editar y publicar contenido a diario, ya sea texto, imágenes, vídeo o HTML, el lenguaje con el que se construyen las páginas web. La ficha añade el mantenimiento de sitios web, fotografía para marketing y algo de organización de la casa. No concreta herramientas, así que cabe pensar en un gestor de contenidos como WordPress, el sistema gratuito que mueve millones de webs.

¿Por qué un pequeño negocio suizo recurre a un voluntario extranjero? Porque hoy una web cuidada pesa tanto como el escaparate y no todo el mundo puede pagar a una agencia. Hay bases científicas que reclutan informáticos para vivir en la Antártida y mantener sus redes. Hasta la NASA busca voluntarios para simular una misión a la Luna y Marte.

El horario son cinco horas diarias durante cinco días, con dos jornadas libres para conocer la zona. La ficha no exige portfolio, pero conviene llevar enlaces a trabajos anteriores. Es, en la práctica, un periodo de prácticas a cambio de techo y desayuno.

Los requisitos para postularse

Aquí está la letra pequeña. La anfitriona pide portugués fluido o alemán fluido, entre 25 y 50 años y solo acepta viajeros que vayan solos, nada de parejas. El seguro de viaje es obligatorio y corre por cuenta del voluntario. La oferta está abierta de septiembre a febrero.

No incluye vuelos, seguro, transporte interno ni visado. ¿Necesita visado un español? No. Suiza forma parte del espacio Schengen y, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, basta con el DNI o el pasaporte para estancias de hasta 90 días.

Ojo, Suiza es un país caro y el resto de comidas las paga el voluntario. Frente a la empresa británica que ofrece alojamiento y hasta 75.000 euros por entrenar robots, esto es otra liga. Se trata de una experiencia, no de un empleo.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El plan Trips Solo cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros) y hay planes Pack de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros) con más protección. Después se envía la solicitud, se espera la preaprobación de la anfitriona y se confirma el viaje para activar la Protección WP.

¿En qué consiste esa protección? En el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y devuelve el dinero si ningún anfitrión responde en 30 días. Los detalles figuran en la página de planes de Worldpackers.

Puede que el futuro pase por los oficios manuales, como dice el jefe de Nvidia, pero montar una web sigue abriendo puertas. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.