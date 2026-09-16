Se busca gente que quiera ir a vivir en la Antártida con habitación individual y comida de chef a cambio de mantener las redes y ordenadores de una base científica

Hay ofertas de trabajo raras y luego está esta. El Programa Antártico Australiano vuelve a buscar gente dispuesta a pasar meses en el lugar más frío y aislado del planeta, y entre los perfiles más demandados están los informáticos y técnicos de telecomunicaciones. El premio: un sueldo que arranca en 162.012 dólares australianos al año en el caso de los técnicos de IT, habitación en la base y un chef que cocina para todos.

Las solicitudes para la temporada 2027/28 se abren el 1 de octubre y se cierran el 31 de octubre de 2026, así que quien quiera intentarlo tiene apenas un mes para preparar su candidatura.

Qué hace un informático en la Antártida

El puesto de Information Technology Officer consiste en dar soporte tecnológico a toda la estación y ayudar a reparar e instalar la infraestructura de comunicaciones. En la práctica, es la persona que mantiene conectada a una pequeña comunidad aislada en mitad del hielo: ordenadores, servidores, redes, teléfonos móviles y sistemas de voz sobre IP.

Se trata de un contrato de verano austral en las estaciones de Casey y Davis. Las campañas de verano van de septiembre a abril y suelen durar entre cuatro y seis meses, mientras que las de invierno se alargan hasta cerca de un año.

Sueldo, habitación y comida en mitad del hielo

En Australia, el salario base del puesto es de 89.076 dólares australianos, pero en la Antártida sube hasta más de 162.000 dólares australianos anuales gracias a los complementos. A eso se suman aportaciones a la jubilación de hasta el 15,4% y 20 días de vacaciones al año que se pagan al volver a casa.

La vida en la base tampoco es la de una tienda de campaña. Según el propio programa, los expedicionarios duermen en habitaciones individuales con climatización, conocidas como dongas, la comida la prepara un chef profesional y cada estación cuenta con zonas de ocio para aguantar los meses más oscuros. Las estaciones funcionan, en palabras del programa, como pequeños pueblos.

No es la única oferta de este tipo que triunfa: hace poco también dio que hablar la de vivir gratis en Alemania con internet y tres comidas al día a cambio de unas horas de trabajo a la semana.

Los requisitos: experiencia, certificados y un detalle clave

Para optar al puesto de informático se piden al menos tres años de experiencia en soporte técnico (service desk), conocimientos de Windows, Microsoft Office, bases de datos, servidores y equipos de red, además de certificados vigentes de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y carné de conducir. Se valoran titulaciones en informática y certificaciones como ITIL, CCNA o de Microsoft.

Aquí viene la letra pequeña: el programa exige nacionalidad australiana para sus empleados públicos. Sólo se contempla a candidatos de otros países si no hay australianos adecuados, y los puestos relacionados con la seguridad quedan reservados en exclusiva a ciudadanos de Australia.

Un proceso de selección de nueve meses

Conseguir una plaza no es rápido. Tras las solicitudes de octubre llegan las entrevistas técnicas en enero y febrero de 2027, los centros de evaluación en abril y mayo y la firma de contratos a partir de junio. Antes de viajar, todos los seleccionados pasan por una formación obligatoria en Hobart (Tasmania) de entre dos y doce semanas en seguridad, supervivencia en el campo y convivencia.

Además de informáticos, el programa busca electricistas, carpinteros, fontaneros, mecánicos, chefs, médicos, meteorólogos o biólogos. Todos ellos compartirán un continente que sigue sorprendiendo a los científicos, desde cómo sería sin su capa de hielo hasta la primera huella de un mamífero terrestre hallada allí.