Íñigo Onieva estrena ‘cargo’ de tío y suelta sus primeras palabras sobre Alejandra y el bebé: «Estamos muy bien»

Íñigo Onieva ya puede presumir de nuevo título familiar: el de tío. Su hermana, la actriz Alejandra Onieva, y el intérprete estadounidense Jesse Williams han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que nació el pasado lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, ciudad en la que reside actualmente la pareja. Una noticia que ha llenado de felicidad a ambas familias y que supone además un importante cambio en el árbol familiar de los Onieva, ya que es la primera vez que Íñigo se convierte en tío.

El marido de Tamara Falcó no ha querido pasar por alto este momento tan especial y ha reaccionado públicamente al nacimiento del pequeño. A su llegada, Íñigo se ha mostrado especialmente sonriente y feliz ante las preguntas sobre el nuevo miembro de la familia y ha confirmado que tanto su hermana como el bebé se encuentran bien. «Estamos muy bien, muy contentos», ha asegurado, dejando claro que la llegada del pequeño ha sido recibida con enorme alegría por el entorno de Alejandra. Preguntado también por cómo había transcurrido el parto, Íñigo ha sido breve, pero tranquilizador: «Todo muy bien». Unas primeras palabras con las que confirma el buen estado de la actriz después de dar a luz.

Para Alejandra Onieva, este nacimiento supone el estreno en la maternidad. La actriz, conocida por sus trabajos en televisión y por su discreta vida sentimental, se convierte en madre por primera vez junto a Jesse Williams, protagonista de Anatomía de Grey. Para el actor, en cambio, esta es su tercera experiencia como padre, ya que tiene dos hijos, Sadie y Maceo, nacidos durante su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee. El pequeño se convierte así en el nuevo miembro de una familia que ha vivido en los últimos meses importantes novedades alrededor de la pareja.

Porque el nacimiento llega después de un año especialmente intenso para Alejandra y Jesse. Ambos se conocieron durante el rodaje de la serie Hotel Costiera y consiguieron mantener su relación lejos de los focos durante buena parte de sus primeros meses juntos. No fue hasta septiembre de 2025 cuando comenzaron a salir a la luz sus primeras imágenes como pareja, confirmando una relación que hasta entonces habían tratado de mantener en un ámbito mucho más privado. Desde entonces, su historia de amor ha avanzado a gran velocidad.

De hecho, apenas unos meses antes del nacimiento de su hijo se conocía otra de las grandes noticias de la pareja: Alejandra Onieva y Jesse Williams se habían casado en secreto en Estados Unidos. La boda salió a la luz en mayo de este año, al mismo tiempo que trascendía que la actriz estaba embarazada de su primer hijo. Poco después, Alejandra decidió compartir públicamente su felicidad y mostró varias imágenes de su embarazo, haciendo partícipes a sus seguidores de una etapa especialmente importante de su vida.

Ahora, con la llegada del pequeño, la pareja comienza una nueva etapa como padres. Una etapa que se produce además en un momento en el que la familia de Alejandra se ha mostrado muy cercana a Jesse. Tamara Falcó, cuñada de la actriz, hablaba precisamente hace unos días de la relación de Alejandra con el intérprete estadounidense y revelaba algunos detalles sobre la buena sintonía que existe entre ellos. La marquesa de Griñón aseguraba que su cuñada había encontrado «como el amor de su vida» y confirmaba además que ella misma ya había tenido ocasión de conocer personalmente a Jesse.

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La llegada del bebé supone, por tanto, un nuevo capítulo para toda la familia Onieva. Si hasta ahora buena parte de la atención estaba puesta en la relación de Alejandra y Jesse, en su boda secreta y en el embarazo de la actriz, desde este lunes el protagonista es el pequeño, cuyo nacimiento ha provocado las primeras reacciones de sus familiares más cercanos. Entre ellas, la de un Íñigo Onieva que afronta con evidente ilusión su estreno como tío.

El empresario, que está casado con Tamara Falcó, vive así una nueva etapa dentro de su familia. Hasta ahora había ejercido únicamente el papel de hermano de Alejandra, pero la llegada de su sobrino modifica esa dinámica y amplía una familia que en los últimos años ha protagonizado importantes acontecimientos personales. Íñigo ha querido mantener, eso sí, la discreción a la hora de hablar del nacimiento y se ha limitado a confirmar que tanto la madre como el recién nacido están bien, sin entrar en más detalles sobre el parto o sobre cómo están viviendo estos primeros días como familia.

Alejandra y Jesse afrontan ahora sus primeros días como padres junto a su hijo en Los Ángeles, donde residen. Mientras tanto, en España, la familia Onieva celebra la llegada del nuevo miembro con especial entusiasmo. Una felicidad que Íñigo ha resumido en apenas unas palabras, suficientes para dejar constancia del momento que atraviesan: «Estamos muy bien, muy contentos».