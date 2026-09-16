Las gorras tradicionales ya no están de moda: el accesorio que se impone para esta primavera-verano 2027

Las gorras ya no están de moda, hay un accesorio que lo peta ahora y se impondrá en el cabello en la primavera-verano2027. El pañuelo en la cabeza se ha convertido en uno de esos accesorios que consiguen transformar un look en cuestión de segundos. Aunque es un complemento clásico que nunca ha desaparecido del todo, cada temporada recupera protagonismo y se adapta a las nuevas tendencias de moda. Con la llegada de los días algo más fríos, llevar un pañuelo en la cabeza también se presenta como una alternativa práctica para protegerse de las bajas temperaturas sin renunciar al estilo.

Los diseños estampados, lisos, de lana, algodón o tejidos más ligeros permiten encontrar opciones para diferentes ocasiones y estilos personales. Más allá de su función estética, llevar este accesorio ofrece múltiples posibilidades a la hora de vestir. Laura Fiz, especialista en tendencias de looks, asegura que los pañuelos son super tendencia esta temporada y son un accesorio clave a la hora de terminar de cuadrar los looks. Es un accesorio versátil que puede utilizarse tanto para completar un estilismo casual como para aportar un toque más sofisticado a un conjunto. Además, resulta especialmente útil durante los meses de frío y también en primavera, ya que ayuda a mantener la cabeza y las orejas protegidas del viento y las bajas temperaturas.

El accesorio que sustituye a las gorras

Una de sus grandes ventajas es que no existe una única manera de llevarlo: se puede anudar bajo la barbilla, colocar como una bandana, utilizarlo como turbante o cubrir prácticamente toda la cabeza. Esta variedad permite jugar con colores, estampados y formas para renovar prendas básicas y crear looks diferentes sin necesidad de incorporar demasiados accesorios.

Los beneficios de llevar pañuelo en la cabeza

Protege del frío

Uno de los principales beneficios de llevar pañuelo en la cabeza durante los meses fríos es que ayuda a proteger la cabeza, las orejas y parte del cuello frente al viento y las bajas temperaturas. Los modelos confeccionados con tejidos cálidos son especialmente apropiados para el invierno.

Ayuda a proteger el cabello

El pañuelo puede actuar como una barrera frente al viento, la humedad y el roce con determinadas prendas. También puede resultar útil para mantener el cabello recogido y reducir el encrespamiento en días de clima húmedo.

Es un accesorio versátil

Un mismo pañuelo puede llevarse de diferentes maneras y adaptarse a distintos estilos. Esto permite utilizarlo tanto con abrigos y botas como con prendas más informales, dependiendo del tipo de tejido, color y estampado elegido.

Aporta personalidad al look

Un pañuelo estampado puede convertirse en el punto de atención de un conjunto sencillo. Flores, cuadros, motivos geométricos o colores intensos permiten incorporar las tendencias de temporada sin tener que cambiar todo el vestuario.

El accesorio más práctico para los días de viento

Además de su función estética, determinadas formas de anudar el pañuelo permiten mantener el cabello controlado y evitar que el viento lo desordene constantemente.

Permite renovar prendas básicas

Combinar un pañuelo diferente con un abrigo, una chaqueta o un jersey que ya forma parte del armario es una manera sencilla de crear una apariencia diferente. Es un complemento pequeño, pero con gran capacidad para modificar un estilismo.

Diversas formas de llevar el pañuelo en la cabeza

Bajo la barbilla

Es una de las formas más clásicas de llevar el pañuelo. Se coloca sobre la cabeza, cubriendo parte del cabello y las orejas, y se anudan los extremos debajo de la barbilla. Es una opción especialmente apropiada para los días fríos.

Como bandana

Se dobla el pañuelo hasta formar una tira o un triángulo y se coloca sobre la cabeza. Puede anudarse en la parte superior o posterior, dejando parte del cabello al descubierto. Es una alternativa informal y fácil de combinar.

Al estilo turbante

Enrollar el pañuelo alrededor de la cabeza permite conseguir un resultado más llamativo y sofisticado. Dependiendo de cómo se coloque y del tejido utilizado, puede funcionar tanto para un look de día como para una ocasión especial.

Cubriendo la cabeza y el cuello

Para conseguir mayor protección frente al frío, se puede colocar el pañuelo sobre la cabeza y dejar que uno de los extremos caiga sobre los hombros o rodee el cuello. Es una opción cómoda para combinar con abrigos.

Consejos para llevar el accesorio más top en la cabeza