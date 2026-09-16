Colas en Adidas con sus nuevas zapatillas color vino elegantes con las que decir adiós a las Samba este otoño 2026

Tenemos la suerte de contar con variedad de modelos de zapatillas Adidas. El color, el diseño, la forma, para lo que la queramos, con el fin de hacer algo de deporte y de paso sentirnos también elegantes pero informales a la vez. Como las nuevas zapatillas color vino elegantes.

Hablamos del modelo de zapatilla Handball Spezial. Es de color burdeos, con rayas en blanco y motivos y detalles como el logo en tono dorado. Es un clásico de los 70 actualizado para el presente que ahora revivirás porque se moderniza con este modelo que nos gusta a todas. Lanzada al mercado en 1979 como zapatilla de balonmano, su silueta de caña baja te acompaña allá donde vayas. El empeine de ante de primera calidad con detalles de piel suave y la suela de goma color caramelo le confieren una estética deportiva pero sofisticada.

Las nuevas zapatillas color vino elegantes

Los toques discretos como el logotipo dorado metalizado en el lateral rinden homenaje a sus raíces deportivas. Según adidas, las podemos llevar con cantidad de complementos y ropa, por ejemplo, combínala con un vaquero o un vestido para conseguir un look clásico y versátil que fusiona lo mejor del pasado con el presente.

Detalles que te gustarán

Horma clásica

Cierre de cordones

Empeine: Cuero

Forro Y Plantilla: Otros Materiales / Textil

Suela: Otros Materiales

Suela de goma color caramelo

Color del artículo: Maroon / Cream White / Gold Metallic

Una zapatilla con buenos resultados y comentarios

Esta marca es una de las más destacadas del mercado. Por ello, las zapatillas se renuevan y los clásicos se reinventan para que todas los lleven, antes, ahora, más adelante.

Lo que dicen las reseñas de quienes han comprado las zapatillas

Los clientes destacan la comodidad excepcional con acolchado suave, suelas flexibles e interiores mullidos para uso diario prolongado.

Muchos elogian el diseño elegante y moderno que combina con cualquier atuendo y colorway.

Los clientes confirman que el calzado mantiene la talla verdadera y se ajusta bien, incluso para pies anchos.

Varios clientes valoran la calidad de materiales y construcción, comprando el modelo múltiples veces.

Algunos reportan problemas menores con la plantilla inicial que se suavizan con el uso.

“Muy buena compra. un regalo perfecto, se lo regalé a mi marido y le encantaron!” “Zapato minimalista que combina con todo y vale la pena”. “Ideal y perfecta para combinar con cualquier pantalón, su color hace que de mucho juego, además es muy cómoda de llevar”. “Buenas bambas, cómodas y combina con todo. Ya tengo 2 zapatos de este estilo”. “Me gusta que sean anchas y a la vez el punte que llevan interior, junto a las Samba XLG son para mi las más cómodas. Volveré a comprarme otro modelo seguro”

“Recomiendo siempre Adidas, no decepciona nunca, súper actual, equilibrado calidad precio”. “Zapatillas muy bonitas y muy cómodas. tallan perfecto y se ven muy bonitas puestas”.

Con qué las podemos llevar

Pantalón Adicolor Classic Firebird Loose

Ya sea para quedar con tus amigas o para tus planes diarios, este pantalón adidas te ofrece un look impecable y un confort inigualable. Se ha confeccionado en un suave tejido de punto y cuenta con prácticos bolsillos con cremallera para guardar las llaves y el móvil.

Sudadera ESSENTIALS CREW LONG FLEECE OS

La sudadera Essentials Crew Long Fleece OS está pensada para quienes apuestan por un estilo sencillo, con personalidad y sin complicaciones. Inspirada en el legado deportivo clásico, es una prenda clave para construir un armario versátil.

Color en tendencia

Estas deportivas se diseñan en color vino o burdeos, que se ha convertido en uno de los tonos estrella de la temporada. El burdeos funciona especialmente bien con colores neutros como beige, blanco, gris, negro o camel. También puede utilizarse para crear estilismos más atrevidos junto a tonos verdes o azul marino.

¿Cuándo ponértelas?

Desde una jornada laboral hasta una salida con amigos o un paseo por la ciudad, unas zapatillas bien diseñadas ofrecen el equilibrio perfecto entre funcionalidad y moda, convirtiéndose en uno de los básicos más importantes de cualquier armario.

Cómo cuidar las nuevas zapatillas color vino

Primero mira las especificaciones y etiquetas para poder comprobar cómo lavar bien las zapatillas de adidas.

Almacenamiento correcto

Guarda las deportivas en un lugar seco y fresco. Si no las vas a usar por un largo periodo de tiempo, colócalas en su caja original o en una bolsa de tela para protegerlas del polvo y la humedad.

Cuál es el precio de las zapatillas color vino de adidas

Las tienes por 110 euros en variedad de tallas. Si tardas mucho, se agotarán de momento empieza por la talla 35 y llega hasta el 48 y medio en esta tendencia de llevar zapatillas que van tanto para hombre como para mujer.