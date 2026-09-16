Violeta Mangriñán zanja la polémica sobre Fabio: «Tampoco veo la parte negativa de ser un mantenido»
La 'influencer' ha explicado que hablar de las diferencias económicas dentro de una pareja no debería convertirse en un asunto polémico
La valenciana ha insistido en que una pareja puede atravesar diferentes etapas económicas
Violeta Mangriñán ha vuelto a abordar la polémica sobre el dinero en su relación con Fabio Colloricchio y ha negado tajantemente que considere que su pareja sea un «mantenido». La influencer señala directamente a Marta López y le pide que se informe antes de opinar sobre sus declaraciones.
La relación de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio vuelve a estar en el centro de la conversación. En las últimas semanas, unas declaraciones de la influencer sobre la situación económica de la pareja han generado todo tipo de comentarios y han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en redes sociales: quién aporta más dinero a su hogar.
La polémica surgió después de un directo que Violeta y Fabio realizaron junto al creador de contenido Anas Andaloussi. Durante la conversación, la valenciana habló con naturalidad sobre sus finanzas familiares y reconoció que, actualmente, se encuentra en una situación económica más favorable que el padre de sus dos hijas.
Violeta también aseguró que no estaría con una persona que no trabajase. Unas palabras que no tardaron en viralizarse y que algunos usuarios interpretaron como una confirmación de que la influencer estaría manteniendo económicamente a Fabio. Una interpretación que la propia Violeta ha querido desmentir.
Violeta desmiente que mantenga a Fabio
La influencer ha explicado que hablar de las diferencias económicas dentro de una pareja no debería convertirse en un asunto polémico. «La gente le da como mucha importancia al tema del dinero y no es ningún tema tabú», ha señalado.
En este sentido, Violeta ha puesto como ejemplo a Marc Márquez para defender que hablar abiertamente de quién gana más dentro de una relación no debería resultar extraño. «Todavía suena raro que una mujer igual gane más que un hombre y se ve raro porque soy yo la que en este caso gano más de momento», ha afirmado.
Además, ha querido zanjar una de las acusaciones que más se han repetido en redes sociales sobre Fabio: «Yo no mantengo a Fabio y nunca he dicho que Fabio sea un mantenido. Eso no ha salido jamás de mi boca».
La valenciana ha insistido en que una pareja puede atravesar diferentes etapas económicas sin que eso implique que uno de los dos esté «mantenido» por el otro. «Puedo decir que actualmente, económicamente, una parte de la relación aporta más y el día de mañana puede ser distinto», ha explicado.
Una situación que, para Violeta, tampoco tendría por qué ser negativa. «Y también te digo que en algún momento de la vida me toca a mí ser una mantenida, pues tampoco voy a hacer un drama de la situación. Pues oye, pues lo seré», ha asegurado.
El mensaje de Violeta a Marta López
La polémica ha dado un nuevo giro después de que Violeta conociera quién había hecho referencia a sus palabras. La influencer ha señalado directamente a Marta López, colaboradora televisiva, a quien reprocha haber interpretado sus declaraciones de una manera que, según sostiene, no se corresponde con lo que dijo. «Yo no he dicho eso nunca, entonces la colaboradora que ha dicho eso que saque mi vídeo diciendo Fabio es un mantenido», ha reclamado inicialmente.
Al conocer que se trataba de Marta López, Violeta no ha dudado en dirigirse directamente a ella: «Ahora mismo no le pongo cara, pero bueno, pues Marta López, yo nunca he dicho eso, así que, bueno, si vas a comentar sobre mí, pues documéntate bien y entonces hablamos y opinamos de lo que yo diga».
La influencer ha reconocido que cualquiera puede equivocarse al opinar sobre una situación o hacer un comentario desafortunado, pero considera que en este caso se le ha atribuido una frase que asegura no haber pronunciado. «Porque mira que me puede pasar, oye, tener un comentario desafortunado o meter la pata porque somos seres humanos y todos podemos patinar», ha reflexionado.
Sin embargo, ha vuelto a insistir en que nunca ha llamado «mantenido» a Fabio. «Casualmente eso no lo he dicho nunca, así que le mando un besito a Marta y a la próxima que haga mejor los deberes. No puedo decir otra cosa», ha sentenciado.