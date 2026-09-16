China está preparando un tanque nuclear de 60 toneladas y 10 MW con cañón electromagnético capaz de disparar a 450 km

China lleva años ampliando los límites de lo que se considera posible en tecnología militar, y su último concepto sobre el papel vuelve a desafiar cualquier referencia conocida. Un grupo de investigadores chinos ha presentado el diseño de un tanque de combate que combina un reactor nuclear compacto con un cañón electromagnético de riel de 50 megajulios, capaz de lanzar proyectiles a más de 450 kilómetros de distancia. Si llegara a materializarse, representaría un salto sin precedentes en la capacidad ofensiva de un vehículo terrestre.

Un tanque que genera su propia energía

El concepto parte de una premisa que hasta ahora pertenecía al terreno de la ciencia ficción: un vehículo de combate completamente autosuficiente desde el punto de vista energético. El diseño propone un tanque de aproximadamente 60 toneladas de peso equipado con un pequeño reactor modular de 10 megavatios que suministraría toda la energía eléctrica necesaria para mover el vehículo y alimentar sus sistemas de armas.

El cañón electromagnético, con una potencia de 50 megajulios, aceleraría los proyectiles hasta aproximadamente 3,5 kilómetros por segundo, lo que según las estimaciones de los investigadores le daría un alcance teórico de alrededor de 280 millas, unos 450 kilómetros. Una distancia que supera con creces la de cualquier sistema de artillería terrestre convencional en servicio actualmente.

Desarrollo en tres fases

Lo más llamativo del proyecto no es solo el diseño final, sino la hoja de ruta que los investigadores han trazado para llegar hasta él, estructurada en tres generaciones sucesivas que permitirían ir incorporando tecnología de forma progresiva.

La primera generación mantendría la propulsión convencional mediante un generador diésel de 1.500 caballos de fuerza. El cañón electromagnético de esta versión inicial tendría una potencia de 10 megajulios, con un alcance proyectado de unos 150 kilómetros. El sistema se complementaría con supercondensadores y volantes de inercia para proporcionar energía adicional en los momentos de mayor demanda, además de un blindaje electromagnético de 2 megajulios.

La segunda generación daría un salto considerable en capacidad ofensiva, con un cañón de 20 megajulios y un alcance que se duplicaría hasta los 300 kilómetros aproximadamente. Esta versión incorporaría un blindaje electromagnético de 10 megajulios y alrededor de cinco toneladas de sistemas avanzados de almacenamiento de energía, entre los que se incluyen baterías de estado sólido y almacenamiento superconductor coordinados por una microrred integrada.

La fase final, prevista para después de 2045, introduciría la propulsión nuclear propiamente dicha, sustituyendo el generador diésel por el reactor compacto que da nombre al concepto y que dotaría al vehículo de una autonomía energética prácticamente ilimitada.

El reto técnico del reactor en dos metros cúbicos

El elemento más ambicioso y más difícil de materializar de todo el proyecto es precisamente el reactor nuclear. Los investigadores proponen un sistema de refrigeración por plomo-bismuto capaz de producir 10 megavatios de energía térmica y que, según el diseño, debería caber en un espacio de tan solo dos metros cúbicos.

Miniaturizar un reactor nuclear hasta esas dimensiones manteniendo los estándares de seguridad necesarios para un vehículo de combate es un desafío de ingeniería que está muy lejos de estar resuelto. No es casualidad que los propios investigadores sitúen esa fase del desarrollo en la segunda mitad de este siglo.

El concepto, por ahora, es exactamente eso: un concepto. Pero en un contexto de carrera armamentística tecnológica en el que las grandes potencias compiten por redefinir los límites del combate moderno, los proyectos que hoy parecen especulativos tienen la costumbre de convertirse en prioridades estratégicas antes de lo que nadie esperaba.