Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina en las principales ciudades andaluzas y donde es más barato repostar
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Ya hemos superado la primera quincena del mes de septiembre, pero el precio de la gasolina no parece que baje o de hecho, lo que nos cuesta llenar el depósito sigue siendo tema principal en las conversaciones de muchos conductores. De hecho, hacer un repaso diario al precio del combustible es algo habitual para muchos, de modo que si estás en Andalucía puedes estar ahora informado con el precio de la gasolina hoy 16 de septiembre, con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a través de los datos que recopia el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- Libre. El Rubio. Carretera SE-727, km 11,2. Precio: 1.659 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.679 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.795 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.909 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.919 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.939 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ruta 4. La Campana. Autovía A-4, km 483. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.691 €/l.
- Mairena Agrícola S.C.A.. Mairena del Alcor. Calle Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.749 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.750 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.759 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.779 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.879 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.889 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, Mesón Pancho, km 94,2. Precio: 1.899 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.929 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.979 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Barrial S.L.. Trebujena. Polígono El Barrial, sector 10, parcela 72, s/n. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.729 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.737 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.738 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.739 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.739 €/l.
- Petrol&Go. Sanlúcar de Barrameda. Avenida Al-Ándalus, 53. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles son estas que ahora te dejamos:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.703 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- AGLA. Pizarra. Carretera de Álora. Precio: 1.738 €/l.
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA-5404 de A-357 a MA-465, km 15,250. Precio: 1.739 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- AGLA La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.889 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.959 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.969 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3, Finca Valdelecrín. Precio: 1.979 €/l.
- E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.979 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.699 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.725 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.727 €/l.
- AGLA La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.719 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Gasolina 98
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.795 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.829 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- AGLA. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.902 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.909 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.698 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.707 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.719 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.719 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Estación de Servicio Puerta Guadix 292. Guadix. Autovía A-92, km 292,5. Precio: 1.659 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.667 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.689 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.699 €/l.
- AGLA San Francisco. Loja. Avenida Tierno Galván, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.719 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.799 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.849 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.885 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.675 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.679 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.680 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.689 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.689 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.693 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.699 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar pero si quieres hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listado como los mostrados arriba, o en forma de mapa como este que ahora te dejamos de la zona de Cádiz.