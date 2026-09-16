Cielos despejados y riesgo de tormentas en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 16 de septiembre de 2026, aunque los intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y la nubosidad de evolución en el tercio oriental pueden dar lugar a chubascos y tormentas en las sierras, localmente intensos. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente en el tercio occidental, mientras que las máximas ascenderán en el litoral mediterráneo y descenderán en el interior, especialmente en Cádiz. Los vientos serán flojos en general, con poniente fuerte en el Estrecho a partir del mediodía.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de septiembre

Cielo despejado y calidez por la tarde en Sevilla

El sol se asomará tímidamente en Sevilla, regalándonos una jornada sin riesgo de lluvia y un cielo despejado que se dibujará con suaves pinceladas de azul. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35 grados, haciéndose sentir con una sensación térmica que alcanzará hasta los 36. Con el viento soplando de forma moderada a unos 5 km/h, el ambiente se mantendrá agradable, aunque la humedad alcanzará niveles altos, generando cierta pesadez en el aire.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y la calidez del día podrá sentirse sobre todo al final de la tarde. Las horas de luz, que se extenderán desde el despertar del sol a las 08:06 hasta su despedida a las 20:30, nos invitan a disfrutar de un apacible ocaso. Así que, si planeas salir, no olvides llevar contigo una botella de agua y disfrutar de todo lo que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer bajo su cielo radiante.

CÃ³rdoba: nubes cargadas y riesgo de lluvia

En Córdoba, el día se presenta con un aire de tensión, como si las nubes cargadas de humedad estuvieran esperando el momento preciso para descargar su contenido. El cielo, cubierto de nubes grises, acompaña un inicio de jornada fresco y templado, con temperaturas que oscilan entre 19 y 32 grados. A medida que avanza la mañana, el viento se hace notar, soplando con fuerza de hasta 36 km/h, lo que añade un toque de inquietud al ambiente.

A medida que se acerca la tarde, el tiempo se torna más cambiante, con posibilidades de lluvia que se mantienen latentes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 36 grados, pero la sensación térmica será todavía más elevada debido a una humedad que puede llegar hasta el 70%. Con rachas de viento superiores a 30 km/h, es recomendable no olvidarse de llevar un paraguas.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielo parcialmente nuboso tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados y una mínima de 19, mientras que el viento soplará de manera suave, añadiendo un ligero frescor a la atmósfera. Sin posibilidad de lluvias, se espera un día agradable.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por el centro o relajarse en los parques. La temperatura y el ambiente tranquilo permiten aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de un rato al aire libre.

Brisa suave y cielo despejado en CÃ¡diz

El día comienza en Cádiz con una suave brisa y un cielo parcialmente nublado, temperaturas rondando los 22°C y una sensación térmica que se siente un poco más cálida. A medida que avanza la jornada, el sol irá dominando el cielo hasta alcanzar una temperatura máxima de 25°C. La humedad, aunque algo elevada, no superará el umbral del 60%, haciendo que el ambiente se sienta más fresco que pesado.

Con vientos del suroeste que soplarán a unos 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, se recomienda precaución. La tarde se mantendrá en la misma línea, con cielos similares y sin probabilidad de lluvia, asegurando un agradable cierre del día hasta la puesta del sol a las 20:31. Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para pasear por sus encantadoras calles.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables alrededor de los 22 grados, lo que invita a salir a disfrutar del día. El viento sopla suavemente del sureste, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para iniciar la jornada.

A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo mínima. La noche traerá consigo un leve descenso térmico, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas estar al aire libre. ¡Disfruta de este espléndido día!

Cielo despejado y tarde calurosa en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de una fresca mañana, con temperaturas que rondarán los 21 grados. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 31 grados durante la tarde, con un suave viento del sureste que estará soplando a 15 km/h y ráfagas de hasta 6 km/h.

Se espera que la tarde se mantenga tranquila, sin probabilidad de lluvia, lo que invitará a salir y disfrutar del aire libre. Es recomendable llevar agua para mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica podría llegar a los 32 grados, especialmente en las horas más cálidas.

Granada: día soleado ideal para actividades exteriores

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados y una suave brisa que aporta frescura al ambiente. Las temperaturas comienzan en un cómodo rango de 20 grados, con una sensación térmica que podría alcanzarse hasta los 36 grados a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde y sin probabilidades de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides tu sombrero y agua para refrescarte.

AlmerÃ­a: cielo despejado con cambios y posible lluvia

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, que rondarán los 20 grados. A medida que avanza la jornada, la tarde se tornará más cálida, alcanzando picos de 28 grados, aunque podrían aparecer nubes que traigan consigo alguna precipitación leve.

Con el viento soplando del sureste a una velocidad de 10 km/h, se recomienda salir preparado para cambios súbitos en el clima. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en la mañana, se anticipan ligeras lluvias por la tarde, así que es aconsejable llevar un paraguas si se tiene planeado estar al aire libre.