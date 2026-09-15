Se buscan voluntarios para vivir gratis en Portugal a cambio de cuidar animales: alojamiento y comida gratis por menos de 30 horas de trabajo

Vivir en Portugal rodeado de la naturaleza, compartir el día a día con animales y olvidarse durante un tiempo de los gastos habituales de alojamiento puede parecer un plan difícil de rechazar. Sin embargo, existen plataformas de intercambio que conectan a viajeros con proyectos rurales que necesitan ayuda. Una de estas propuestas se encuentra en la región portuguesa del Alentejo, donde una granja busca personas dispuestas a colaborar en sus actividades a cambio de alojamiento y manutención.

Una oportunidad para vivir en el campo

La oferta aparece publicada y está vinculada a una casa de campo situada en Odemira, en el Alentejo. Según la descripción del anfitrión, los voluntarios pueden participar en tareas agrícolas, trabajos de jardinería, pequeñas reparaciones y cuidado de animales. La propuesta está pensada para quienes disfrutan de la vida rural y desean conocer otra forma de viajar.

Menos de 30 horas de colaboración

Una de las características más llamativas de esta experiencia es la distribución del tiempo. La oferta contempla cinco horas de ayuda al día y dos días libres por semana, lo que equivale a unas 25 horas semanales si se mantiene esa organización durante cinco jornadas. No se trata, por tanto, de un empleo convencional, sino de un intercambio de colaboración por alojamiento y comidas.

Entre las actividades descritas se encuentra la atención a los animales, así como labores relacionadas con la siembra, la cosecha y el mantenimiento de la finca. La granja también cuenta con perros rescatados, por lo que es importante que los participantes se sientan cómodos trabajando y conviviendo con ellos. Las tareas concretas deben acordarse previamente con el anfitrión.

Habitación privada y comidas incluidas

El alojamiento es uno de los principales atractivos de la propuesta. La información publicada indica que los voluntarios disponen de una habitación privada, además de desayuno, comida y cena durante su estancia. También se menciona el acceso a una cocina equipada, lavandería y bicicletas, así como la posibilidad de realizar excursiones o recibir ayuda con los desplazamientos.

No obstante, hay gastos que no están cubiertos. Los viajes hasta Portugal, el seguro, el transporte interno y, cuando corresponda, los trámites de visado corren por cuenta del participante. También conviene confirmar directamente con el anfitrión qué servicios continúan disponibles en las fechas elegidas.