Alineación de España contra Croacia: Lamine lidera el asalto a Split

Luis de la Fuente volverá a mover el equipo para enfrentarse a Croacia. El seleccionador prepara seis cambios respecto al once que derrotó 3-1 a República Checa en Oviedo, manteniendo su política de rotaciones durante este exigente parón de selecciones y recuperando varias piezas importantes para la visita a Split.

En la portería regresaría Unai Simón en lugar de David Raya. También cambiarían los dos laterales. Marc Pubill ocuparía el costado derecho después del debut de Iván Fresneda en Oviedo, mientras que Cucurella volvería al lateral izquierdo en sustitución de Fran García. La pareja de centrales estaría formada por Cubarsí y Laporte.

Rodri vuelve a mandar

En el centro del campo, De la Fuente apostaría por Rodrigo, Merino y Dani Olmo. El seleccionador recuperaría así a varias de sus piezas más importantes para un partido en el que España espera encontrarse una Croacia herida después del histórico 0-7 encajado contra Inglaterra.

La gestión de cargas vuelve a tener importancia. De la Fuente ha repartido los minutos durante los tres primeros partidos de esta ventana con el objetivo de que ningún futbolista llegue exprimido al último compromiso.

Arriba aparece una de las grandes noticias: Lamine Yamal volvería a ser titular. El extremo fue sustituido al descanso contra República Checa después de marcar y jugar únicamente 45 minutos, una decisión tomada precisamente pensando en que llegase fresco a Split.

A su lado estarían Álex Baena y Oyarzabal. Baena también fue sustituido al descanso en Oviedo, por lo que llegará con las piernas descansadas a un encuentro en el que España puede certificar matemáticamente su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

De la Fuente vuelve a cambiar media España. Seis modificaciones respecto a República Checa, pero la misma idea: piernas frescas, riesgo mínimo y toda la artillería necesaria para asaltar Split.

Posible alineación de España

La alineación de España estaría formada por Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal.