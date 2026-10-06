Croacia – España en directo | Sigue el resultado, los goles y la última hora de la UEFA Nations League
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Croacia - España de la UEFA Nations League
La selección española juega en la jornada 4 del grupo A3 de la Liga de las Naciones contra Croacia en la ciudad de Split
La selección española de fútbol intentarán cerrar su clasificación para los cuartos de final de la UEFA Nations League, pero para ello tienen que enfrentarse a Croacia en Split. Este choque será muy interesante, ya que los aficionados balcánicos están bastante enfadados con el rendimiento de sus futbolistas, pero delante hay que tener en cuenta que tendrán a los campeones del mundo que atraviesan un gran momento de forma. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Croacia – España de la Liga de las Naciones.
Croacia – España, de la UEFA Nations League en directo
Así está la clasificación del grupo A3 de la Liga de las Naciones
Ahora mismo, al haber acabado la primera vuelta, España lidera el grupo A3 de la UEFA Nations League con nueve puntos debido a su pleno de victorias hasta el momento. Inglaterra sería segunda con seis unidades y Croacia estaría en la tercera plaza con tres puntitos. La República Checa cerraría este cuadro con todo perdido. Hoy comienza la segunda vuelta y todo apunta a que la selección española no va a tener problemas para estar en los cuartos de final de este torneo. En noviembre los de Luis de la Fuente irán a Praga y recibirán a los ingleses en el Metropolitano para cerrar esta fase.
España quiere los cuartos
La selección española arrancó este parón internacional visitando Wembley para enfrentarse a Inglaterra en la primera jornada del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Los de Luis de la Fuente vencieron en el templo del fútbol mundial al imponerse a los Three Lions por 2-3. Unos días después golearon por 4-1 a Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuán y en el Carlos Tartiere también superaron a la República Checa por 3-1 para cerrar la primera vuelta. Ahora, con un triunfo o un empate contra los croatas se clasificarán matemáticamente para los cuartos de final de la UEFA Nations League.
Partidazo en Split
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo del resultado, goles y minuto a minuto del Croacia – España que se disputa en la ciudad de Split y que corresponde a la jornada 4 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Los futbolistas entrenados por Luis de la Fuente quieren cerrar este parón internacional con un cuatro de cuatro y eso buscarán hacer en el Estadio Poljud, aunque hay un premio mayor: con un empate o una victoria frente al combinado ajedrezado se clasificarán para los cuartos de final de la Liga de las Naciones.
La previa
Aprovechamos que quedan 5 minutos para que ruede el balón para dejarles la mejor previa del Croacia – España. En nada saldrán los futbolistas al terreno de juego.
Alineación de Croacia
Aprovechamos para dejarles por aquí la alineación oficial de Croacia contra España hoy: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Kovacic, Luka Modric, Jakic, Perisic, Vlasic; Matanovic.
Fabián Ruiz
Uno de los futbolistas que ha causado baja para este Croacia – España es el centrocampista andaluz del PSG, que ha sido padre. La ausencia de Fabián Ruiz.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional habló con la prensa en la previa de este choque contra Croacia para analizar el encuentro y la situación de la selección española. Las palabras de Luis de la Fuente.
Luka Modric
El capitán de la selección croata tuvo que dar la cara tras la dura derrota sufrida frente a Inglaterra. Las palabras de Luka Modric.
Tensión en Croacia
Los ultras no están muy contentos por el 0-7 que encajó su país contra Inglaterra y es por ello que hoy los aficionados croatas podrían mostrar su malestar.
A qué hora juega la selección española
La UEFA programó este apasionante Croacia – España en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no queda nada para que ruede el balón en la ciudad croata de Split.
Carlos Espí
El delantero del Real Madrid fue citado para sustituir a Ferran Torres, pero Carlos Espí ha sido el descarte de Luis de la Fuente para jugar hoy contra Croacia.
Las cuentas de España
La selección se juega hoy su pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, pero para ello tendrán que empatar o ganar a Croacia. Las cuentas de España en la UEFA Nations League.
Dónde ver por TV el Croacia – España
Recordamos que este partidazo entre Croacia y España se podrá ver en directo por televisión a través de La1. En OKDIARIO te contaremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en Split en este choque de la Liga de las Naciones.
Dani Olmo
Uno de los nombres propios en el duelo hoy es el del mediapunta egarense, que explotó futbolísticamente en una Croacia que intentó nacionalizarle, pero él siempre quiso jugar con España. El vínculo de Dani Olmo con Croacia.
Alineación de España
Ya conocemos el once escogido por Luis de la Fuente para intentar lograr los tres puntos y el riojano no se guarda a nadie. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Croacia: Unai Simón; Pubill, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en Split, por lo que en nada tendremos las alineaciones de España y de Croacia.
El himno de España
Turno para que resuene el himno de España en Split. Posteriormente se escuchó el de Croacia.