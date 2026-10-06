Croacia – España en directo | Sigue el resultado, los goles y la última hora de la UEFA Nations League

La selección española de fútbol intentarán cerrar su clasificación para los cuartos de final de la UEFA Nations League, pero para ello tienen que enfrentarse a Croacia en Split. Este choque será muy interesante, ya que los aficionados balcánicos están bastante enfadados con el rendimiento de sus futbolistas, pero delante hay que tener en cuenta que tendrán a los campeones del mundo que atraviesan un gran momento de forma. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Croacia – España de la Liga de las Naciones.

Croacia – España, de la UEFA Nations League en directo

Así está la clasificación del grupo A3 de la Liga de las Naciones

Ahora mismo, al haber acabado la primera vuelta, España lidera el grupo A3 de la UEFA Nations League con nueve puntos debido a su pleno de victorias hasta el momento. Inglaterra sería segunda con seis unidades y Croacia estaría en la tercera plaza con tres puntitos. La República Checa cerraría este cuadro con todo perdido. Hoy comienza la segunda vuelta y todo apunta a que la selección española no va a tener problemas para estar en los cuartos de final de este torneo. En noviembre los de Luis de la Fuente irán a Praga y recibirán a los ingleses en el Metropolitano para cerrar esta fase.

España quiere los cuartos

La selección española arrancó este parón internacional visitando Wembley para enfrentarse a Inglaterra en la primera jornada del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Los de Luis de la Fuente vencieron en el templo del fútbol mundial al imponerse a los Three Lions por 2-3. Unos días después golearon por 4-1 a Croacia en el Ramón Sánchez Pizjuán y en el Carlos Tartiere también superaron a la República Checa por 3-1 para cerrar la primera vuelta. Ahora, con un triunfo o un empate contra los croatas se clasificarán matemáticamente para los cuartos de final de la UEFA Nations League.

Partidazo en Split

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo del resultado, goles y minuto a minuto del Croacia – España que se disputa en la ciudad de Split y que corresponde a la jornada 4 del grupo A3 de la UEFA Nations League. Los futbolistas entrenados por Luis de la Fuente quieren cerrar este parón internacional con un cuatro de cuatro y eso buscarán hacer en el Estadio Poljud, aunque hay un premio mayor: con un empate o una victoria frente al combinado ajedrezado se clasificarán para los cuartos de final de la Liga de las Naciones.