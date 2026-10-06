Merino regala una exhibición en Croacia: doblete con un golazo para echarse las manos a la cabeza

Mikel Merino apareció cuando más lo necesitaba España. El equipo de Luis de la Fuente se había atascado en Croacia después del gol inicial de Perišić en la primera parte, pero la Roja volvió a encontrarse con el olfato goleador para remontar cuando la Selección más lo necesitaba después de ir de menos a más en el partido.

Y es que Merino entró por Álex Baena después del descanso y dio esa presencia que necesitaba el equipo entre líneas en zona de tres cuartos. Fue entonces cuando España pisó el acelerador en busca de ese gol que pusiese fin al atasco y, como no, el navarro frotó la lámpara. En un despeje de Stanisic, el balón le quedó muerto a Dani Olmo en la frontal; le abrió a Mikel para que este le diese la calma necesaria para clavarle ajustada al fondo de la red. Un gol con alma de delantero puro que estuvo mejor colocado que nadie para poner el empate en el minuto 61.

Pero el golazo llegó en la recta final del partido cuando Merino se sacó de la manga un control orientado aprovechando un caramelo de Zubimendi y fusiló a la escuadra de Livakovic. Doblete que valió una remontada y regalar una exhibición en Croacia en menos de 45 minutos.

Gracias a estos dos goles, España está matemáticamente clasificada a los cuartos de final de la Liga de Naciones y mantiene el liderato en el Grupo 3 pese a la victoria de Inglaterra ante República Checa. Merino venía de dar una asistencia ante los checos la jornada pasada y ante los croatas volvió a aprovechar los minutos para ser diferencial cuando España tenía el partido cuesta arriba. España ya está en la próxima ronda, y todo se debe a un nombre: Mikel Merino. El hombre que nunca deja de aparecer cuando España le necesita.