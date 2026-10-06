El himno de España se hace escuchar en Split

Los 400 españoles presentes en el estadio Poljud se hicieron notar cuando sonó el himno de España. En un campo lleno de aficionados croatas, el apoyo al equipo de Luis de la Fuente también tuvo su espacio antes del comienzo del encuentro. Enfrente, una grada con muchas ganas de ver una mejor versión de su selección y de empujar a los suyos en una noche en la que Croacia necesitaba recuperar sensaciones ante los campeones del mundo.

España llegaba a Split con la tranquilidad que dan los resultados y con la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones al alcance de la mano. Después de ganar a Inglaterra en Wembley por 2-3, a Croacia en Sevilla por 4-1 y a la República Checa en Oviedo por 3-1, los de De la Fuente sumaban nueve puntos de nueve posibles. Un empate bastaba para asegurar el billete, aunque la selección afrontaba el último encuentro de esta ventana con la intención de mantener el pleno de victorias.

Muy diferente era la situación de Croacia. Los locales comenzaron ganando por 1-2 en la República Checa, pero las dos siguientes jornadas dejaron golpes difíciles de digerir: el 4-1 encajado ante España y, especialmente, el 0-7 frente a Inglaterra, la mayor derrota de su historia. Con tres puntos y la necesidad de reaccionar, el equipo croata se apoyaba en un Poljud lleno para intentar recuperar la confianza. Su afición quería una respuesta y España llegaba dispuesta a cerrar los deberes.